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河北4天117確診 4省多地進「戰時狀態」

中國新聞組／北京6日電
河北省近日疫情轉趨嚴重，河北醫科大學附屬第二醫院5日也宣布封閉急診大樓。（中新社）
河北省近日疫情轉趨嚴重，河北醫科大學附屬第二醫院5日也宣布封閉急診大樓。（中新社）

河北省近日新冠疫情再起，從2日至5日新增本土確診117例，河北官方5日宣布全省進入「戰時狀態」；其中石家莊市就有109例確診，全市6日進行全面啟動核酸全員檢測，中疾控和國家衛健委也緊急派出專家組，5日已抵達石家莊和邢台。除河北省三地外，去年底以來，還有北京市順義區、遼寧省瀋陽市與大連市，以及黑龍江省黑河市也相繼宣布全面進入「戰時狀態」。

北京日報指出，疫情期間各級政府常宣布「戰時狀態」，目的是突出疫情防控的極端重要性，從與戰時狀態相關內容來看，主要涉及疫情防治、人員管控、物資配送、工作協調等措施，目的是動員公眾服從黨組織統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。

來源：中國新聞網YouTube

另，根據河北省衛健委官網5日消息，河北省還將石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為「高風險地區」。這是時隔25天後，中國再度出現疫情高風險地區，也是目前中國唯一的高風險地區。增村鎮轄區所有村莊也將實行全封閉式管理，原則上只保留一個進出口，嚴禁人員進出。

根據國家衛健委通報，5日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例32例，其中境外輸入病例9例（廣東3例，陜西3例，上海2例，天津1例），本土病例23例（河北20例，北京1例，遼寧1例，黑龍江1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外輸入病例1例（在上海），本土病例1例（在遼寧）。

河北本土疫情再起。（新華社）
河北本土疫情再起。（新華社）

據河北省衛生健康委員會通報，5日河北省新增58例本地新冠病毒確診，其中石家莊市報告55例，邢台市報告3例，新增5例境外輸入感染者，無新增死亡病例。截至1月5日，河北省累計報告本地確診病例456例、境外輸入病例39例。

鑑於疫情形勢嚴峻，石家莊教育局昨夜宣布全市中小學、幼稚園今日起暫停返校。位於河北省保定市的河北大學5日也宣布，基於防疫考量，5日起開始放寒假，下學期預計2月27日開學。

此外，山東省疾病預防控制中心昨日晚間通報，青島發現首宗感染變種新冠病毒個案。通報指青島市部門嚴格執行「加密檢測」、「閉環轉運」等措施，強調入境者中發現的感染者不可能進入普通社區，籲公眾無需恐慌。

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