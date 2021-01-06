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-44.7℃！黑龍江急凍 入冬最低溫

記者林則宏／綜合報導
圖為黑龍江省哈爾濱市一處冬泳場，一些冬泳愛好者元旦當天不畏酷寒仍下水游泳。(新華社)
圖為黑龍江省哈爾濱市一處冬泳場，一些冬泳愛好者元旦當天不畏酷寒仍下水游泳。(新華社)

5日是24節氣中的「小寒」，黑龍江省大興安嶺地區當天最低氣溫急凍至-44.7℃，刷新黑龍江省2020年入冬以來最低溫度。中央氣象台5日10時也發布「寒潮藍色預警」，預計5日20時至8日20時，受較強冷空氣影響，中國中東部地區氣溫將普遍下降6～8℃。

其中，華北西部、黃淮東部、江淮東部和江南東部等地的部分地區，降溫幅度更將達到10℃以上。「寒潮藍色預警」信號，是中國氣象部門寒潮預警信號中的第一級別。

據中新社報導，大興安嶺呼中區白山景區氣象監測站5日清晨測得的最低氣溫達到-43.6℃。緊鄰呼中區的大興安嶺林業集團公司阿木爾林業局5日一早也出現了冰霧景觀。

黑龍江漠河市氣象局稱，受冷渦雲氣影響，5日7時到8時，阿木爾林業局最低氣溫更達到-44.7℃，刷新黑龍江省2020年入冬以來最低溫度。　　

而在被稱為「中國最冷小鎮」的大興安嶺呼中區呼中鎮，冰霧導致能見度不足100公尺。　　

黑龍江省氣象台5日11時發布的天氣預報信息顯示，5日夜間大興安嶺北部最低氣溫將降至-40℃至-38℃，齊齊哈爾北部、綏化北部、哈爾濱東部、鶴崗、佳木斯、七台河、牡丹江北部氣溫也將來到-30℃至-28℃。

中國 低溫

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