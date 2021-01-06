湖北滅火英雄手染黑 鋼絲猛刷有洋葱…

湖北消防員高雷滅火後雙手被染黑，因怕父母擔心，用鋼絲球刷手。(取材自央視網)

這雙炭黑色的手，讓人看了好心疼！央視新聞報導，近日，湖北荊州一位消防員在執行滅火任務後，雙手被染成了炭黑色，怎麼洗都洗不掉，因即將休假，怕父母看到擔心，他急得用鋼絲球刷手，讓網友直喊心疼。

據報導，1月2日凌晨，湖北荊州一車間失火，當地消防隊員緊急救援，當時車間裡化學物品較多，現場火情很嚴峻，救援持續了近4個小時。

湖北省消防救援總隊荊州支隊，特勤站消防員高雷回憶，在救援過程中，由於地面有化學物質和積水，他曾多次滑倒，身上的救援服被浸濕，手套內也灌入了混有化學品的水，直到救援結束後，高雷摘掉手套後，才發現自己的雙手都被染黑了。「當時其實也沒多想，因為平時救援時候臉上及手上，也都有被熏黑的情況」。

任務結束後，高雷用洗潔精洗雙手，他才發現洗了幾遍都洗不掉，而且身上因為沾染了化學品，

皮膚也出現了紅腫灼燒的情況。

報導指出，因為高雷這幾天馬上要休假，他這幾天不斷用鋼絲球去刷手上的黑色，也嘗試用洗潔精、洗衣液、汽油等清洗，雖然刷掉了一點，但依然很黑，「主要是怕回到家後，父母看到我擔心。」

高雷表示，日前已經去看過醫生，沒啥大的問題，被染黑的手慢慢會恢復。

99年出生的他還說，「雖然在父母眼中我們還是孩子，但我們早已成長為了一名戰士，在遇到危險的時候，不但不能退縮，還要勇敢往前衝」。

網友看後紛紛表示心疼：「感謝有你們」「致敬！這就是最美的顏色」「要是讓消防員的父母看到，肯定心疼壞了」