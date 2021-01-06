新婚夜瞧見新郎那裡… 新娘離家出走：給20萬才復合

小閻和小雨拍攝的婚照。(取材自安徽海豚播報)

山西霍州市南壇村的一戶人家剛辦完喜事，但新房內只有新郎一人；原來婚後5天，新娘以害怕新郎的腿疾為由離家，還帶走存摺，並表示若要她再回家，夫家必須要再拿出20萬元（約3萬美元 )。男方無法接受女方要求，要求女方退回12萬元彩禮，雙方結束這樁維持5天的婚姻。

安徽海豚播報報導，小閻和妻子小雨都是24歲，2020年4月兩人經介紹相識，4個月後領結婚證；但辦婚禮後，小雨回娘家後就再也沒有回來。此後小閻三番五次去岳母家想將小雨叫回來，可此時岳父母又提出一個要求，他們讓小閻家再拿出10萬才行。小閻家並沒有同意，此後兩家鬧僵了。

調解員陪同小閻及家人到小雨家，小雨的母親說出了女兒回娘家的秘密。

原來結婚的當晚小雨發現小閻的大腳趾有缺失，相鄰的腳趾長歪了，她當下就打電話給母親說想回娘家；小雨的父母覺得婚前小閻家隱瞞這件事，指責小閻家騙婚。

小閻承認自己的腳天生有缺陷，但之前在手機 上曾跟小雨說過「自己的腳有問題，但不影響生活和工作」，當面時也說過。當時小雨表現得一點也不介意，還令小閻覺得感動。

小雨的父母強調，當時小閻只是說有小問題，避重就輕，女兒根本沒想到有多嚴重。

小雨直截了當說「給錢就回去過，不給就不過」。她要求男方給20萬，並表示考慮到遺傳問題，以後不能要孩子，只能抱養。在調解員的勸說下，小雨將錢數降到15萬。

對於小雨的要求，小閻及家人表示不能接受，小閻的父親要求退回彩禮，最後雙方以12萬元達成一致，5天的婚姻就此結束。