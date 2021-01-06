百聞不如一見！看南韓旅遊宣傳片 網傻眼：連這都借

南韓最新發布的旅遊宣傳片，當中出現「南韓有句古話叫『百聞不如一見』」，引發中國網友熱議。（取材自環球時報）

新冠疫情發生以來，南韓 旅遊業受到打擊，該國旅遊發展局微博 日前便發布一支宣傳影片，沒想到當中出現了一句話，「南韓有句古話叫『百聞不如一見』」，讓中國 網友們都看傻了眼，紛紛表示：「連成語都要『借』？」

環球時報報導，南韓文化體育觀光部曾在2019年自豪地宣布，南韓位居當年世界經濟論壇（WEF）旅遊業競爭力排行榜第16位，在140個國家和地區中，西班牙、法國、德國位居前三，中國名列第13。

雖然如今疫情嚴峻，觀光旅遊業大受打擊，南韓旅遊發展局仍持續更新官方微博，力求吸引中國遊客，近日更成立旅遊創意團隊，策畫了一場「遠程韓國遊」（Remote Korea Travel Project）的宣傳活動。

據報導，近期韓國旅遊發展局微博發布「心願之旅」中文宣傳片，在影片1分20秒處出現兩行漢字：「韓國有句古話叫『百聞不如一見』。意指聽一遍，不如親眼看一次。」中國網友看到後紛紛吐槽，「這什麼時候變成韓國古語了？」「『百聞』是聽一遍？用韓語糊弄過去我都認了，連中國的成語都能拿過去用。」

「百聞不如一見」意指聽別人說多少遍，也不如自己親自看一下，表示多聽不如親見的可靠。不過，也有網友出來緩頰，表示類似的俗語不同的國家都有，可能是翻譯的問題。