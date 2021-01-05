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江蘇男趁父癱「為母徵婚」 騙3同居人逾11萬元

中國新聞組／杭州5日電
王俊等人詐騙的聊天截圖。（取材自現代快報）
王俊等人詐騙的聊天截圖。（取材自現代快報）

江蘇揚州一名20多歲男子王俊在網上訛稱母親「喪偶」，藉為母「徵婚」詐騙，他的母親竟也全程配合，甚至搬去和受騙者同居。直至被警方逮捕前，共騙取三名中年男子共計人民幣11萬7400元（以下同，約1萬8160美元）。

現代快報報導，受騙者之一的袁老漢，是一位大齡單身漢，靠打工度日，家庭經濟一般。2019年6月，有朋友告訴袁老漢，揚州江都區一女子王英在網上徵婚，要求也不高，袁老漢就通過電話和王英取得聯絡。沒過多久，王英就表示想到袁老漢家探訪。

據報導，到袁老漢家後，王英表示喪偶多年，對袁老漢很滿意，可進一步交往。後來，王英就搬到袁老漢家，跟袁老漢生活在一起。在此期間，王英以信任金、生活費、出人情為由，共向袁老漢索要3萬餘元。2020年9月，王英跟袁老漢「請假」，稱老家有事，過幾日再回來。但幾天後，王英沒有出現，袁老漢多次電話聯繫王英，但一直沒有聯繫上。王老漢發現事有蹊蹺，便立即報警。

在調查中，警員發現，泰州某派出所也曾接到當地一男子報警，稱被王英以結婚為名騙了10萬元。綜合各類線索，警方將王英及其兒子王俊等人抓獲歸案。據警方調查，王英50歲出頭，丈夫並未去世，只是一直癱瘓在床。

原來，王俊一家生活困頓，他與前妻離婚後，要獨自撫養一個孩子。後來他又新交了女友高燕，但兩人經常因財務狀況發生爭吵。為了改善經濟條件，在高燕的「指點」下，王俊決定利用為媽媽「徵婚」來「賺錢」。王英聽後堅決反對，但看著王俊和高燕經常為錢爭吵，最終選擇妥協。

報導稱，王俊和高燕以「喪偶」名義，在徵婚平台上為母親打徵婚廣告。此後，王俊、王英、高燕三人以結婚保障金、房產過戶費、見面禮、生日禮金等各種理由，先後騙取三位中年男士合計11萬7400元及羽絨服、黃金項鏈等物品。

近日，揚州市高郵法院開庭審理此案，以詐騙罪判處王俊有期徒刑4年，並處罰金5萬元；判處高燕有期徒刑3年，並處罰金3萬元；判處王英有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰金3萬元。

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