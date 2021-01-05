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懷孕領證後方知老公患愛滋病 上海女選擇這麼做…

中國新聞組／北京5日電
女子懷孕領證後才得知男方患愛滋病，訴請離婚。（取材自上海閔行法院）
女子懷孕領證後才得知男方患愛滋病，訴請離婚。（取材自上海閔行法院）

上海一名女子懷孕領證後，才知道男方罹患愛滋病，一狀告上法院。上海市閔行區人民法院梅隴法庭4日宣判，兩人婚姻可以撤銷。

人民網報導，李女與江男經人介紹相識後，很快確定了戀愛關係，2019年11月訂婚後雙方開始同居。

2020年4月，李女懷孕，6月28日雙方登記結婚，並於當天至民政機關指定的機構進行婚前檢查。此時的江男，已身患愛滋病8年。第二天，婚檢結果出來，醫生要求江男主動向李女坦白患病情況否則就要告知李女。直至6月29日當天，江男主動坦白，李女方知枕邊人罹患愛滋病多年。

據報導，雖然江男堅持表示其所罹患的愛滋病已不在傳染期內，傳染李女及其腹內寶寶的可能性極小，且最終證明李女確實未被傳染，但丈夫的病依然讓李女無法接受。儘管兩人此前感情基礎不錯，但李女在幾經內心掙扎思量後，還是決定終止妊娠，並向上海市閔行區人民法院起訴要求撤銷婚姻。

庭審筆錄顯示，庭審中被告江男辯稱，其在交往過程中多次告訴李女患有嚴重疾病，可能不適合結婚，但李女表示只要感情好這些都不是問題，如果有不好的結果也不要告訴她。

對此，李女則表示江男沒有說過自己患病不適合結婚。

根據相關法律規定，愛滋病並不屬於導致婚姻無效的疾病。本案中，被告雖然患有愛滋病，但經過長期的藥物控制，已經不在傳染期內，因此若原告起訴要求宣告婚姻無效，將無法得到支持；而若原告起訴要求撤銷婚姻，不符合《婚姻法》規定的可撤銷的情形；原告作為無過錯方，也無法得到有效的救濟。

報導稱，根據1月1日正式實施的《民法典》1053條規定，「一方患有重大疾病的， 應當在結婚登記前如實告知另一方；不如實告知的，另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻」，法院經審理認為，本案中被告在結婚登記之前未如實告知原告其患愛滋病的事實，原告在知情後一年內向法院起訴要求撤銷婚姻，應予以支持，故依法判決撤銷原被告的婚姻關係。

離婚證。（取材自重慶晨報）
離婚證。（取材自重慶晨報）

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