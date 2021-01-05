我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

少林寺開博士班全球招生 比武先比學歷？

中國新聞組／北京5日電
河南少林寺最近與河南大學合作，為武術開設碩士和博士認證。（新華社資料照片）
河南少林寺最近與河南大學合作，為武術開設碩士和博士認證。（新華社資料照片）

河南少林寺最近與河南大學合作，為武術開設碩士和博士認證。此事引發網友爭議，不少人對按學歷給武術分等級提出質疑，稱河南大學和少林寺在「瞎胡鬧」，將來比武要「曬學歷」。

香港01報導，少林寺這次與擁有百年歷史的河南大學（前身為1912年成立的河南留學歐美預備學校，1984年改名為「河南大學」）合作，在全球招收漢語授課武術專業國際生，學額包括普通進修生、本科生、碩士研究生和博士研究生。

河南大學日前發布文章《燃爆全球的中國武術！當百年河大「牽手」千年古刹》，稱將與少林寺合作培養武術國際生，及後，雙方在河南大學簽約。

據媒體報導，河南大學與少林寺合作由來已久，河南大學是中國少數綜合大學，開設武術學院。早於2009年，少林寺方丈釋永信已受聘為河南大學體育學院名譽教授，2012年雙方更簽署合作辦學意向書，聯手打造國際知名教育品牌。2019年11月，河南大學武術學院院長團發行《少林功夫段品制系列教程》，同年12月由少林寺主辦，河南大學武術學院承辦的首期「少林功夫段品制」培訓班，在河南嵩山少林寺舉行，為少林寺功夫分出等級，學員要修夠學分才能學習更高深的少林功夫，據報培訓班至今已有近1000人次參加。

據報導，事件引來不少爭議，不少網友就少林功夫學位化提出支持或質疑。有人認為武術和學術不應該混為一談：「學術是學術，武術是武術，為什麼非要用文人的學位制給武夫評等級？」、「好傢伙，比武前亮出學歷，眾人一看，不由得倒抽一口涼氣——他竟然是博士生境界！」、「這完全是在掛羊頭賣狗肉，瞎胡鬧！」

但也有人支持，認為有關政策有助推廣少林功夫。還有評論指出，大專院校有傳承文化、為社會輸送人才的責任。推出武術國際生既可傳承少林文化，又能在國際交流上創造不可小覷的經濟價值。

河南大學校黨委常委、副校長譚貞與少林寺方丈釋永信代表雙方簽約。（取材自河南大學官...
河南大學校黨委常委、副校長譚貞與少林寺方丈釋永信代表雙方簽約。（取材自河南大學官網）

中國 教育 香港

上一則

懷孕領證後方知老公患愛滋病 上海女選擇這麼做…

下一則

港病人1傳4 醫師沒接觸也染疫 專家：料短距離空氣傳播

延伸閱讀

河南開封天波楊府 楊家將一門忠烈精神常存

河南開封天波楊府 楊家將一門忠烈精神常存

疫情下 申請大學名校難上加難

疫情下 申請大學名校難上加難
河南95後當壽衣模特兒 「怕別人把我當瘟神」

河南95後當壽衣模特兒 「怕別人把我當瘟神」
高中那些事 | 大學錄取是同校競爭 提早申請有要訣

高中那些事 | 大學錄取是同校競爭 提早申請有要訣

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡