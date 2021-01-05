少林寺開博士班全球招生 比武先比學歷？

河南少林寺最近與河南大學合作，為武術開設碩士和博士認證。（新華社資料照片）

河南少林寺最近與河南大學合作，為武術開設碩士和博士認證。此事引發網友爭議，不少人對按學歷給武術分等級提出質疑，稱河南大學和少林寺在「瞎胡鬧」，將來比武要「曬學歷」。

香港 01報導，少林寺這次與擁有百年歷史的河南大學（前身為1912年成立的河南留學歐美預備學校，1984年改名為「河南大學」）合作，在全球招收漢語授課武術專業國際生，學額包括普通進修生、本科生、碩士研究生和博士研究生。

河南大學日前發布文章《燃爆全球的中國 武術！當百年河大「牽手」千年古刹》，稱將與少林寺合作培養武術國際生，及後，雙方在河南大學簽約。

據媒體報導，河南大學與少林寺合作由來已久，河南大學是中國少數綜合大學，開設武術學院。早於2009年，少林寺方丈釋永信已受聘為河南大學體育學院名譽教授，2012年雙方更簽署合作辦學意向書，聯手打造國際知名教育 品牌。2019年11月，河南大學武術學院院長團發行《少林功夫段品制系列教程》，同年12月由少林寺主辦，河南大學武術學院承辦的首期「少林功夫段品制」培訓班，在河南嵩山少林寺舉行，為少林寺功夫分出等級，學員要修夠學分才能學習更高深的少林功夫，據報培訓班至今已有近1000人次參加。

據報導，事件引來不少爭議，不少網友就少林功夫學位化提出支持或質疑。有人認為武術和學術不應該混為一談：「學術是學術，武術是武術，為什麼非要用文人的學位制給武夫評等級？」、「好傢伙，比武前亮出學歷，眾人一看，不由得倒抽一口涼氣——他竟然是博士生境界！」、「這完全是在掛羊頭賣狗肉，瞎胡鬧！」

但也有人支持，認為有關政策有助推廣少林功夫。還有評論指出，大專院校有傳承文化、為社會輸送人才的責任。推出武術國際生既可傳承少林文化，又能在國際交流上創造不可小覷的經濟價值。