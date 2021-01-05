扯！青島男百萬現金放路邊 第二天才想起來 結果…

賈先生與民警和百萬現金合照。（視頻截圖）

山東青島一名男子把一箱子現金人民幣 100萬（約15萬美元 ）放在路邊，直到第二天才想起來。這起事件近日上了微博熱搜，有網友吐槽：「人家拖著100萬現金，就像拖著幾件破衣服一樣。」

來源：YouTube

揚子晚報報導，賈先生日前到青島西海岸新區融創公館住宿，將車停下後，從後備廂裡拿出行李箱，在收拾完後備箱後，自己一個人離開了，裝滿現金的行李箱，孤零零地待在路邊。到第二天中午12點，他心裡突然一驚…壞了！行李箱忘了拿，裡面裝有100萬現金。

賈先生驚慌失措，趕緊向青島海岸警察 支隊靈山衛派出所求助，民警也十分吃驚，如此巨額現金，竟然被粗心地遺忘在路邊？

據報導，民警透過查詢附近監控，證實事情果然如賈先生所說。就在賈先生離開大約半個小時後，一名過路男子撿走行李箱。

民警立即展開追查，透過監控找到撿拾人，賈先生的行李箱就放在陽台上，但由於箱子有密碼鎖，所以沒有被打開。

報導說，當賈先生趕到派出所，看到分文不少的百萬元現金，握住民警的手連連道謝。

律師表示，根據刑法第270條規定：將代為保管的他人財物非法占為己有，數額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處二年以上五年以下有期徒刑，並處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數額較大，拒不交出的，依照前款的規定處罰。