北京疫情嚴峻 入境須21天閉環管理
北京新冠肺炎疫情形勢嚴峻。為此，北京市明確：將嚴格執行入境人員「14+7」措施，對從中國國內其他口岸入境未滿21天的進京人員落實閉環管理措施，嚴防疫情輸入。
路透報導，北京市委宣傳部副部長徐和建4日在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第201場新聞發布會上強調，要切實做好機場防疫工作，加強入境檢驗檢疫，嚴格客運、貨運、地勤、機組人員等的防疫管理，密切關注中風險地區疫情形勢，加強防控工作協同。
同時，打造升級版的「北京健康寶」，整合核酸檢測、疫苗接種等功能，實現信息互通。
「外防輸入壓力仍然嚴峻複雜，國內多地出現散發病例，全市防控工作仍不能放鬆。」市疾控中心副主任龐星火稱。
報導指出，她並強調，要減少人員流動，少聚集，少外出，減少不必要的聚餐聚會，不宜舉辦或參加人員較多的聚集，避免在密閉空間中聚會，活動盡可能簡短。
根據中國國家衛健委公告，1月4日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外輸入病例16例（上海6例，廣東4例，天津1例，遼寧1例，江蘇1例，福建1例，河南1例，四川1例），本土病例17例（河北14例，遼寧2例，北京1例）。
另據新京報報導，在上述同場新聞發布會上，北京市交通委員會副主任王兆榮也指出，出租汽車、網約車不得出京至中高風險地區運營。車企管理人員和駕駛員出現確診病例，將從重處罰、公開曝光車企。乘客應全程佩戴口罩，對於拒佩戴口罩的乘客司機可拒載。新入職駕駛員須持三日內核酸檢測陰性證明。
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