北京疫情嚴峻 入境須21天閉環管理

1月2日，在北京市朝陽區朝陽規畫藝術館設立的臨時接種點，接種人員在填寫新型冠狀病毒滅活疫苗接種知情同意書。（新華社）

北京 新冠肺炎疫情 形勢嚴峻。為此，北京市明確：將嚴格執行入境人員「14+7」措施，對從中國國內其他口岸入境未滿21天的進京人員落實閉環管理措施，嚴防疫 情輸入。

路透報導，北京市委宣傳部副部長徐和建4日在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第201場新聞發布會上強調，要切實做好機場防疫工作，加強入境檢驗檢疫，嚴格客運、貨運、地勤、機組人員等的防疫管理，密切關注中風險地區疫情形勢，加強防控工作協同。

同時，打造升級版的「北京健康寶」，整合核酸檢測、疫苗接種等功能，實現信息互通。

「外防輸入壓力仍然嚴峻複雜，國內多地出現散發病例，全市防控工作仍不能放鬆。」市疾控中心副主任龐星火稱。

報導指出，她並強調，要減少人員流動，少聚集，少外出，減少不必要的聚餐聚會，不宜舉辦或參加人員較多的聚集，避免在密閉空間中聚會，活動盡可能簡短。

1月3日，接種人員在設置於北京市朝陽區朝陽規劃藝術館的臨時接種點參加新冠病毒滅活疫苗接種，人員在接種後需在觀察區留觀30分鐘無異常後方可離開。（中新社）

根據中國國家衛健委公告，1月4日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外輸入病例16例（上海6例，廣東4例，天津1例，遼寧1例，江蘇1例，福建1例，河南1例，四川1例），本土病例17例（河北14例，遼寧2例，北京1例）。

另據新京報報導，在上述同場新聞發布會上，北京市交通委員會副主任王兆榮也指出，出租汽車、網約車不得出京至中高風險地區運營。車企管理人員和駕駛員出現確診病例，將從重處罰、公開曝光車企。乘客應全程佩戴口罩，對於拒佩戴口罩的乘客司機可拒載。新入職駕駛員須持三日內核酸檢測陰性證明。