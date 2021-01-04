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西遊紅到海外…孫悟空唱西語 網友看哭了

中國新聞組／北京5日電
西班牙網友製作、介紹孫悟空的MV視頻刷爆網絡。（取材自北京青年報）
西班牙網友製作、介紹孫悟空的MV視頻刷爆網絡。（取材自北京青年報）

一名西班牙網友製做的視頻最近在中國暴紅，他用「西遊記」故事、「七龍珠」的漫畫風格、西班牙語的演唱，結合成一條介紹孫悟空的MV，短間內就獲得超過2000萬的播放量。

來源：YouTube

北京青年報報導，MV中，除了孫悟空，還有「七龍珠」「死亡筆記」「數碼寶貝」「千與千尋」等知名日本動漫作品的梗，其中不乏白龍、獅子獸、龜仙人、笛子魔童、尤娜等角色出現，令網友津津樂道。

音樂聽起來朗朗上口，傳神的翻譯，也為該作品加分不少。（取材自北京青年報）
音樂聽起來朗朗上口，傳神的翻譯，也為該作品加分不少。（取材自北京青年報）

視頻開頭表明，接下來要講述的並非是「七龍珠」的主角孫悟空，而是原版孫悟空，接著用動畫道出孫悟空的來歷：一塊奇石從天而降，破石而出的靈猴擁有神力；拜師習得長生術（師父就是龜仙人）；金箍棒從何而來：闖海底龍宮，取得如意金箍棒；然后孫悟空「有了強大的力量，開始作威作福」。

玉皇大帝請出如來佛祖，孫悟空在如來佛祖的手指上刻下了「WUKONG」的外語字，也...
玉皇大帝請出如來佛祖，孫悟空在如來佛祖的手指上刻下了「WUKONG」的外語字，也讓網友很歡樂。（取材自北京青年報）

之後，孫悟空大鬧天宮，在如來佛祖的手指上刻下了「WUKONG」，被壓於五指山下。最後，孫悟空隨唐僧取經路上降妖除魔，「經歷九九八十一難，到達西天，悟空的業障才得以消解」。這令不少網友有些意猶未盡，「竟然有點想看後續」「好想看八十一難展開」。

孫悟空「作威作福」 兩隻小鬼。（取材自北京青年報）
孫悟空「作威作福」 兩隻小鬼。（取材自北京青年報）

視頻獲得網上一片讚譽聲，有網友評價，「一開始還以為國外又要毀我們中國經典，看下來才發現這個版本和表現其實也不錯」「作者看起來是真看過前三分之一「西遊記」「可愛且難得的貼合」，還有網友表示，「我居然看哭了，熱淚盈眶那種」「恭喜齊天大聖，擁有海外粉絲」。

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