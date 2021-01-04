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現代神鵰俠侶！四川夫婦住岩洞60年 一人離世另一人堅持不走…

中國新聞組／北京4日電
兩老住在岩洞約60年，近日丈夫離世，妻子仍不願搬走。（梨視頻截圖）
兩老住在岩洞約60年，近日丈夫離世，妻子仍不願搬走。（梨視頻截圖）

長居岩洞60年是怎樣的生活，都市人根本無法想像！四川一對老夫婦長居岩洞60年，被網友封為「現實版神鵰俠侶」、「現實版楊過與小龍女」等，可惜近日丈夫梁自付離世，剩下妻子李素英孤身一人，他們的4名孩子經濟條件都很好，但她仍堅持不走。網友慨嘆兩老如何在洞內度過一生，「只有很恩愛才能耐得住這種寂寞吧」。

香港01報導，四川南充的李素英和丈夫梁自付已在岩洞內生活了60年，更在洞內養大孩子，被網友稱為現實版的楊過與小龍女，可惜的是梁伯日前過生。兩老的兒子梁開憲稱，岩洞以往曾建過一個寺廟，1958年就毀了，這裡就空了出來，搬入去第二年他就出生了。當年父母太窮沒錢蓋屋，後來父親再三次改建岩洞屋子，變成現在約60平方米的格局，有豬舍、廚房、廳和三間房。

據報導，當地政府曾經勸兩老離開，但二人已習慣岩洞生活，李素英老伴離世，反令她更不捨得離開兩人度過60年時光的岩洞。現在她兒子想將岩洞改造一下，打造成方便母親養老的基地。

梁自付生前曾於2016年受訪稱，兩人住在岩洞原因只有一個，「一開始還不是因為窮」。他婚前兄弟三人住在山溝，一家7口住一間茅草房，三兄弟要共穿一條褲，誰出門誰穿，去到分家時家裏窮到茅草房都沒有。

老奶奶李素英19歲就嫁給身無分文的梁伯，婚後住的茅草房因大雨塌了，梁伯便搬進岩洞住，「這輩子她跟著我受苦了」，下大雨時岩洞還會灌水，兩人要拿葫蘆瓢，一起把雨水往外舀。

報導指出，梁伯原本打算住三年，等手上有錢就搬走買屋，但後來四個孩子相繼出生，沒閒錢買屋，而且他們住慣了，定居下來就一輩子。梁伯還分享過生活逸事，他自己開闢田地種小麥和栗米，又種了桃、柿等水果，還養了不少雞，就連喝的酒都是自己釀的，更自學養蜂取蜜，活用大自然的一切。

當然負面事還是有的，兩口子搬進去時經遇到豺狼、野豬，迫得他們睡覺都要點起火堆，「每天我都聽見豺狼、狐狸等野獸的叫聲，開始有點怕，後來就習慣了」。

兩老的4名孩子早已離開岩洞，大兒子是地質勘探工程師，孫子更是博士。孩子經常勸他們搬入城市，但他們都不想離開安樂窩，因為他們覺得住城裡到處都是車，很不自在。

岩洞經老伯三次改造，有間小屋，基本能自給自足。（梨視頻截圖）
岩洞經老伯三次改造，有間小屋，基本能自給自足。（梨視頻截圖）
四川南充的李素英和丈夫梁自付已在岩洞內生活了60年，更在洞內養大孩子，被網友稱為...
四川南充的李素英和丈夫梁自付已在岩洞內生活了60年，更在洞內養大孩子，被網友稱為現實版的楊過與小龍女。（梨視頻截圖）

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