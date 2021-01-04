中國太空站計畫 今春發射核心艙

中國空間站「天宮」核心艙（工藝驗證艙）。（中新社）

據央視報導，中國 將於今年春季在海南文昌用長征五號B遙二火箭發射太空 站核心艙。目前，核心艙已基本完成測試的全部工作，太空人已選定，正在開展任務訓練。

中國載人航天工程總設計師周建平表示，中國將在今年春季率先發射太空站核心艙，核心艙入軌後，隨後將發射天舟二號貨運太空船以及神舟12號載人太空船。這代表中國中國將完成交會對接和相關在軌關鍵技術驗證。

中國載人航天工程實施「三步走」戰略，目前已完成第一步和第二步，並為「第三步」太空站建造奠定基礎。據悉，第一步是載人太空船；第二步是太空站試驗階段；第三步則是太空站實用階段，即大規模、長期的太空應用

中國的太空站又稱為「天宮空間站」，最終目標是在低地軌道自主建設一個常駐的60至180噸級的大型太空站。目前太空站太空人團隊已選定，每個團隊三人，任務周期約三到六個月。到2024年，中國太空站有望成為全世界唯一在軌運行的太空站。

中國太空站構想圖

據飛行任務規畫，太空站建造分為兩個階段，此前已完成長征五號B首飛任務，後續將相繼完成11次發射，包括核心艙和兩個實驗艙，四艘貨運太空船以及四艘載人太空船。關鍵技術驗證階段安排了核心艙發射等六次飛行任務，太空站關鍵技術驗證階段將對太空站的新技術進行全面驗證，太空人還將進行多次太空出艙活動。

據環球網披露，中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，去年10月1日，第三批18名預備太空人加入隊伍，包括7名駕駛員、7名航天飛行工程師和4名載荷專家，他們將會參加太空站運營階段各次飛行任務。

另據香港 01報導，中國首次自主發射的「天問一號」火星探測器已經在軌飛行163天，飛行里程突破4億公里，距離地球約1.3億公里，距離火星830萬公里。天問一號探測器姿態穩定，按計畫將在一個多月後實施近火制動，進入環火軌道，準備著陸火星。