郭敬明、于正被封殺？「晴雅集」下片 「玉樓春」延期

「晴雅集」劇照。（取材自封面新聞）

中國知名作家、導演 郭敬明和製作人、編劇于正近日身陷抄襲風波，兩人雖然先後公開道歉，但事情並未因此平息。網路上有消息指出，4日起，院線不得再排映郭敬明執導的電影 「晴雅集」，于正出品的古裝劇「玉樓春」也被延期播出，而另一部也被指抄襲的電影「沐浴之王」也不得再排映。據影城業者表示，確實有此事，4日之後不會再放映「晴雅集」和「沐浴之王」。

據封面新聞報導，雖然幾家影城都沒有說明「晴雅集」下架的具體原因，但網上討論最多的還是關於該片涉嫌抄襲。有人質疑「晴雅集」抄襲了好萊塢電影「復仇者聯盟」系列的「奇異博士」，無論特效設計、場景設計，還是人物動作，都異常相似。而「沐浴之王」則被質疑抄襲南韓漫畫「沐浴之神」，該片導演易小星目前為對抄襲指控做出回應。

「沐浴之王」劇照。（取材自豆瓣電影）

去年底，156位編劇、導演、製片人、作家發布聯名信，針對于正、郭敬明兩人的炒作、抄襲行為進行抵制，並發出呼籲「抄襲剽竊者不應該成為榜樣」。郭敬明去年12月31日零時在微博發文，正式向莊羽道歉；隨後，莊羽發布微博稱接受道歉，兩人並同意一起成立「反剽竊基金」。

郭敬明的抄襲風波，並未隨著道歉而止。（取材自封面新聞）

而後，于正也發文就「宮鎖連城」抄襲「梅花烙」一事向作家瓊瑤道歉，並表示自己一直沒道歉的原因是沒勇氣。

不過，郭敬明道歉後，耗資3億人民幣 拍攝的「晴雅集」被從院線下架，據報導，該片目前票房僅4.33億人民幣，扣掉影院抽成等，成本恐無法回收。

而據網易娛樂報導，于正道歉後，他參加的綜藝節目「我就是演員3」最新一期的鏡頭已被剪光，前兩集的正片也被下架。不久，于正就發文宣布退出「我就是演員3」。此外，由他擔任出品人和製片人的古裝劇「玉樓春」也被延期播出。