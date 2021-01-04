我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

郭敬明、于正被封殺？「晴雅集」下片 「玉樓春」延期

中國新聞組／北京4日電
「晴雅集」劇照。（取材自封面新聞）
「晴雅集」劇照。（取材自封面新聞）

中國知名作家、導演郭敬明和製作人、編劇于正近日身陷抄襲風波，兩人雖然先後公開道歉，但事情並未因此平息。網路上有消息指出，4日起，院線不得再排映郭敬明執導的電影「晴雅集」，于正出品的古裝劇「玉樓春」也被延期播出，而另一部也被指抄襲的電影「沐浴之王」也不得再排映。據影城業者表示，確實有此事，4日之後不會再放映「晴雅集」和「沐浴之王」。

據封面新聞報導，雖然幾家影城都沒有說明「晴雅集」下架的具體原因，但網上討論最多的還是關於該片涉嫌抄襲。有人質疑「晴雅集」抄襲了好萊塢電影「復仇者聯盟」系列的「奇異博士」，無論特效設計、場景設計，還是人物動作，都異常相似。而「沐浴之王」則被質疑抄襲南韓漫畫「沐浴之神」，該片導演易小星目前為對抄襲指控做出回應。

「沐浴之王」劇照。（取材自豆瓣電影）
「沐浴之王」劇照。（取材自豆瓣電影）

去年底，156位編劇、導演、製片人、作家發布聯名信，針對于正、郭敬明兩人的炒作、抄襲行為進行抵制，並發出呼籲「抄襲剽竊者不應該成為榜樣」。郭敬明去年12月31日零時在微博發文，正式向莊羽道歉；隨後，莊羽發布微博稱接受道歉，兩人並同意一起成立「反剽竊基金」。

郭敬明的抄襲風波，並未隨著道歉而止。（取材自封面新聞）
郭敬明的抄襲風波，並未隨著道歉而止。（取材自封面新聞）

而後，于正也發文就「宮鎖連城」抄襲「梅花烙」一事向作家瓊瑤道歉，並表示自己一直沒道歉的原因是沒勇氣。

不過，郭敬明道歉後，耗資3億人民幣拍攝的「晴雅集」被從院線下架，據報導，該片目前票房僅4.33億人民幣，扣掉影院抽成等，成本恐無法回收。

而據網易娛樂報導，于正道歉後，他參加的綜藝節目「我就是演員3」最新一期的鏡頭已被剪光，前兩集的正片也被下架。不久，于正就發文宣布退出「我就是演員3」。此外，由他擔任出品人和製片人的古裝劇「玉樓春」也被延期播出。

「玉樓春」劇照。（取材自豆瓣電影）
「玉樓春」劇照。（取材自豆瓣電影）

導演 電影 人民幣

上一則

中國決心南海抗美 港媒：永暑礁部署運20

下一則

中國想進CPTPP踢鐵板 日相菅義偉：很難

延伸閱讀

「抄襲非成功榜樣」 瓊瑤：于正道歉是新年最好禮物

「抄襲非成功榜樣」 瓊瑤：于正道歉是新年最好禮物
「沒有勇氣說…」 認了抄襲 郭敬明、于正同日向莊羽、瓊瑤道歉

「沒有勇氣說…」 認了抄襲 郭敬明、于正同日向莊羽、瓊瑤道歉
陳德容「演員3」嗆于正 都為了瓊瑤?

陳德容「演員3」嗆于正 都為了瓊瑤?
懶人包／回顧一下郭敬明、于正的抄襲門

懶人包／回顧一下郭敬明、于正的抄襲門

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動