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全聚德烤鴨、戴姆勒汽車…北京4商戶驗出新冠

中國新聞組／北京4日電
北京市3日表示，全聚德烤鴨順義店的環境樣本驗出新冠病毒陽性。圖為示意圖。（新華社）
北京市3日表示，全聚德烤鴨順義店的環境樣本驗出新冠病毒陽性。圖為示意圖。（新華社）

北京市3日通報，市內四個環境樣本檢測出新冠病毒陽性，其中包括全聚德烤鴨順義分店和車商戴姆勒（Daimler AG）配件中心。同天，呼和浩特市、滄州市、煙台市、臨沂市和晉城市共五個城市通報，從戴姆勒輸入的汽車零組件外包裝上，檢測出病毒陽性反應。

據ETtoday引述北京青年報報導，北京市新冠疫情防控中心3日舉行記者會，公布153個重點區域、點位環境，共計5365個環境樣本的核酸採樣檢測結果，發現戴姆勒東北亞零部件貿易服務有限公司北京配件中心、理工華創電動車技術有限公司順義基地、新華聯購物中心二層零度襯衣店、全聚德烤鴨店（順義店）四個點位環境樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。

順義區委常委、常務副區長支現偉表示，除上述四個點位之外，其餘全部為陰性。不過據中國全聚德微信公眾號消息，針對德順義店疫情通告，順義店110名員工包括5名密切接觸人員核酸檢測結果均為陰性，且仍在疾控中心安排下進行隔離；集團北京地區所有門店員工核酸檢測果全部為陰性。

據中央社報導，中國多個城市自去年12月31日起，就接獲通報指外包裝新冠病毒核酸檢測為陽性的汽車零組件流入該市。雖然通報均未詳細說明該公司的背景與地點，不過經多家媒體比對，這家公司應該是位在北京順義區。順義區去年12月26日曾通報一間汽車零件公司有三名員工確診。

截至3日下午，包含內蒙古呼和浩特市、河北省滄州市、山東省煙台市、臨沂市、山西省晉城市等五個城市通報，從該公司輸入的汽車零組件外包裝上，檢測出病毒陽性反應。這五個城市均發布通報稱，已啟動緊急對應機制，全面展開排查、封存、檢測及人員管控等工作。

雲南省大理市、陝西省安康市、江蘇省連雲港市、內蒙古呼倫貝爾市等地，也陸續發布通告稱，已著手針對相關公司的貨品排查處置，並完成環境消毒殺菌。

檢測 北京 汽車

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