北京新手媽媽愛心接力 為隔離寶寶「送糧」

許月整理好封閉保存的20袋凍母乳，讓家人送到小區門口交給順義區婦聯工作人員載往集中隔離點。（取材自北京晚報）

「八個月大的嬰兒在集中隔離，急需冰鮮或冷凍母乳」，一則「徵求母乳」求助信息在網上傳開，迅速串起眾多新手媽媽的「愛心鏈」。不到兩個小時，隔離中的小寶寶已喝上了快遞而來的母乳。

北京 晚報報導，2020年12月31日，北京順義區南彩鎮一小區出現兩例新冠確診病例，是婆媳兩人，救護車緊急將她們轉運至地壇醫院接受治療，八個月大的寶寶和新手爸爸一起入住隔離酒店。

情緒緊張的小嬰兒嚎啕大哭，拒絕吃奶粉，爸爸心急如焚。同樣著急的還有集中隔離點防疫 指揮部的負責人王鵬。「小嬰兒長時間得不到食物補充，容易引起低血糖 綜合徵，嚴重的話還會危及生命。」

加熱的母乳裝在奶瓶裡，送到了寶寶的面前。（取材自北京晚報）

「八個月大的嬰兒在集中隔離，急需冰鮮或冷凍母乳，如能提供請盡快與我聯繫。」下午5時許，一條特殊的求助信息在順義區婦聯的聯絡系統中迅速傳播，正在產假中的許月得知消息後，立馬打來了電話，表示自己有儲存好的凍母乳。

一掛斷電話，順義區婦聯工作人員呂小寧飛車直奔許月家，拿到許月整理好封閉保存的20袋凍母乳，立馬再趕往集中隔離點為寶寶「送糧」。

小嬰兒抱著奶瓶猛嘬，吃飽後心滿意足地睡著了。（取材自北京晚報）

不到兩個小時，加熱的母乳裝在奶瓶裡，已送到了小寶寶的面前，也許是聞到了熟悉的味道，小傢伙兒抱著奶瓶猛嘬，吃飽後心滿意足地睡著了。急得滿頭大汗的爸爸和工作人員終於鬆了一口氣。

小寶寶的「斷糧危機」暫解，但新手媽媽們的愛心卻愈聚愈多，「我家姑娘也在哺乳期，可以提供母乳。」「我剛生完孩子四個多月，上我家拿吧。」「我兒媳婦奶量多，存了不少呢，有需要說一聲！」2021年元旦，呂小寧一大早又當了一回快遞員，為小寶寶收集了更多的「愛心糧」，其中一個袋子上寫著「寶貝，我們一起加油」的字樣。