比領導先！張文宏打疫苗：疫情6、7月現拐點

感染科專家張文宏在華山醫院接受國產新冠病毒滅活疫苗緊急接種。（取材自看看新聞）

1月1日，北京山東等地首批新冠病毒疫苗 開始接種，預計2月中旬完成接種。昨呼籲「領導先打做示範」的感染科專家張文宏已在華山醫院接受國產新冠病毒滅活疫苗緊急接種；另據「華盛頓郵報」報導，上萬名巴基斯坦人志願參加中國 康希諾生物公司研發的新冠疫苗臨床試驗，試驗中沒有報告嚴重的不良反應。

綜合媒體報導，北京針對9類重點人群開始接種疫苗。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏日前接種疫苗，發布的視頻中，張文宏還「皮了」一把，指「早知道今天要拍我接種，我應該練練三角肌。」

張文宏並指出，如果有一半的人接種疫苗，疫情就會在2021年6、7月份出現拐點，到年底可能會發揮作用，世界就有機會互通。但張文宏提醒，全球互通班機增加，國內外交流增多，即使旅客都持有核酸報告或疫苗注射報告，也不代表輸入病例會急劇下降，輸入風險仍會增加。這是個「循序漸進的過程」。

至於疫苗的保護率，張文宏說，不要太糾結數字。目前的疫苗臨床研究數據受到多種因素影響，保護率不需要高到95%以上，有60%、70%以上就可以廣泛接種。

環球網引述報導，巴基斯坦卡拉奇Indus Hospital 醫院計畫招募4000名志願者參加疫苗試驗，該院感染科主任Naseem Salahuddin說，「我們對康希諾疫苗的試驗結果很滿意，康希諾疫苗適合我們。」

另據日本 每日新聞報導，2020年11月以後，日本具代表性的企業經營者及部分富人已接種中國製的疫苗。這是與中國共產黨幹部有交情的中國顧問走私到日本的；疫苗除了自己用之外，走私到日本可能觸法。

對日媒的報導，中駐日本大使館迅速做出回應稱，對個別日本媒體未經核實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，強調中國官方高度重視疫苗生產和流通安全。