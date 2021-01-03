我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

比領導先！張文宏打疫苗：疫情6、7月現拐點

中國新聞組／北京3日電
感染科專家張文宏在華山醫院接受國產新冠病毒滅活疫苗緊急接種。（取材自看看新聞）
感染科專家張文宏在華山醫院接受國產新冠病毒滅活疫苗緊急接種。（取材自看看新聞）

1月1日，北京山東等地首批新冠病毒疫苗開始接種，預計2月中旬完成接種。昨呼籲「領導先打做示範」的感染科專家張文宏已在華山醫院接受國產新冠病毒滅活疫苗緊急接種；另據「華盛頓郵報」報導，上萬名巴基斯坦人志願參加中國康希諾生物公司研發的新冠疫苗臨床試驗，試驗中沒有報告嚴重的不良反應。

綜合媒體報導，北京針對9類重點人群開始接種疫苗。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏日前接種疫苗，發布的視頻中，張文宏還「皮了」一把，指「早知道今天要拍我接種，我應該練練三角肌。」

張文宏並指出，如果有一半的人接種疫苗，疫情就會在2021年6、7月份出現拐點，到年底可能會發揮作用，世界就有機會互通。但張文宏提醒，全球互通班機增加，國內外交流增多，即使旅客都持有核酸報告或疫苗注射報告，也不代表輸入病例會急劇下降，輸入風險仍會增加。這是個「循序漸進的過程」。

至於疫苗的保護率，張文宏說，不要太糾結數字。目前的疫苗臨床研究數據受到多種因素影響，保護率不需要高到95%以上，有60%、70%以上就可以廣泛接種。

環球網引述報導，巴基斯坦卡拉奇Indus Hospital 醫院計畫招募4000名志願者參加疫苗試驗，該院感染科主任Naseem Salahuddin說，「我們對康希諾疫苗的試驗結果很滿意，康希諾疫苗適合我們。」

另據日本每日新聞報導，2020年11月以後，日本具代表性的企業經營者及部分富人已接種中國製的疫苗。這是與中國共產黨幹部有交情的中國顧問走私到日本的；疫苗除了自己用之外，走私到日本可能觸法。

對日媒的報導，中駐日本大使館迅速做出回應稱，對個別日本媒體未經核實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，強調中國官方高度重視疫苗生產和流通安全。

疫苗 中國 日本

上一則

黑龍江一區委書記 晚上看A片第二天沒精神防疫

下一則

訪全球唯一「天眼」 美媒嘆中國科技崛起

延伸閱讀

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」
封面故事／接種新冠疫苗 愈早愈好

封面故事／接種新冠疫苗 愈早愈好
封面故事／注射新冠疫苗 少年兒童孕婦需再等

封面故事／注射新冠疫苗 少年兒童孕婦需再等
英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會樣做

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會樣做

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00
一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要