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小區停水 3000戶寒天排隊裝水…杭州妹崩潰：3天沒洗臉

中國新聞組／上海3日電
良和雅苑小區位於杭州城北莫干山路西側，有14幢住宅，3000多戶居民，大家現在的生活用水，喝的買礦泉水，用的要去樓下排隊接水。（取材自錢江晚報）
良和雅苑小區位於杭州城北莫干山路西側，有14幢住宅，3000多戶居民，大家現在的生活用水，喝的買礦泉水，用的要去樓下排隊接水。（取材自錢江晚報）

中國迎來寒冬，不只各地頻發現電令，杭州小區近日傳出停水，導致居民必須在寒風中去消防栓接水回家用，但有的人早上趕著上班沒時間排隊取水，抱怨「我已經三天沒洗臉了！」

錢江晚報報導，杭州良和雅苑小區居民余小姐表示，小區已經停水三天，「從2020年12月30日早晨起來，我就發現小區停水了，現在是第三天，大家在寒風中排隊去消防栓接的水，不知道什麼時候能來水？」據報導，該小區有3000多戶居民，飲用水靠買礦泉水，其他的都要去消防栓前排隊接水。

余小姐說，隊伍很長，至少要等好幾個小時才能接到水。她也抱怨，剛停水那天，她還要趕著去上班，臉也沒洗就匆匆出門了，儘管後來她買了大桶礦泉水應急，但停水三天，接到的水連馬桶都不夠沖，她也已經三天沒洗臉了，衣服和碗盤也沒洗。

到底為何停水？報導指，該小區物業負責人表示，天氣太冷，家戶的水管被動住了。據了解，每棟樓的自來水管都有暴露在室外的情況，在寒潮來前，物業沒有對管道包裹保溫，導致整個小區的水管都暴露在零下好幾度的冷空氣中，被凍住了。

小區物業元旦時開始對外露水管進行保暖工程，但工人只有兩三個，進度比較慢。報導指，截至昨天上午，該小區還是有許多家戶無水可用；有的水管因為回暖，反而因熱漲冷縮而爆裂。

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