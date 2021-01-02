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這家老闆真好 鼓勵員工不遲到 設「早到券」給驚喜福利

中國新聞組／北京2日電
湖北武漢一家公司為了激勵員工不遲到，設立早到券獎勵，誰搶到誰就可以獲得大獎。（視頻截圖）
湖北武漢一家公司為了激勵員工不遲到，設立早到券獎勵，誰搶到誰就可以獲得大獎。（視頻截圖）

寒冬起床，是上班族最煎熬的時刻，常常成為遲到的原因，湖北武漢一間公司為此設置「早到券」，讓員工提早到公司找出來，便可享「免卡打」、「調休」等福利，才推行半個月成效相當驚人。

光明網報導，湖北武漢一家公司為了激勵員工不遲到，設立早到券獎勵，誰搶到誰就可以獲得大獎。

每天晚上下班，公司領導都會寫好有獎勵的小紙條，然後藏在公司的角落，讓員工第二天早...
每天晚上下班，公司領導都會寫好有獎勵的小紙條，然後藏在公司的角落，讓員工第二天早上來找。（視頻截圖）

武漢這家公司負責人表示，因為天氣冷，員工經常遲到，不想罰他們，就用這種激勵的方式來讓他們早到。每天晚上下班，公司領導都會寫好有獎勵的小紙條，然後藏在公司的角落，讓員工第二天早上來找，有些員工為了能拿獎，早上起得非常早，會第一個趕來公司找獎。

員工早到能得到的獎項有提前半天放假券、調休一天券、上班不打卡2次等。（視頻截圖）
員工早到能得到的獎項有提前半天放假券、調休一天券、上班不打卡2次等。（視頻截圖）

那麼員工早到都能得到哪些獎項呢？獎項包括：可提前下班一次券、可晚到1次券、過年假期提前半天放假券、調休一天券、抵消遲到1次券、春節假期多休1天券、星巴克武漢紀念咖啡杯、調休半天券、單休周免上班1次券、現金獎勵50元、上班不打卡2次券等。

來源：youtube

負責人欣慰的表示，該方案實施後，這半個月大家平均早到了15分鐘。「大概半個月了吧，我們現在基本上遲到是0，而且大家比平時都要平均得早到個十幾分鐘。」

消息曝光後，讓不少人羨慕直呼「這個辦法好，怎麼能讓我們公司看到」、「這種不僅讓員工感受好，效果也會不錯，公司真的尊重員工」、「什麼公司？還招人嗎？」、「這種好啊，不想著怎麼控制員工，想著讓員工主動」、「遲到罰錢也沒用，比如我」。

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