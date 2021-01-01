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蔣凡疑扶正小三張大奕 被撤高層次人才

中國新聞組／北京1日電
天貓總裁蔣凡（圖）外傳已扶正小三張大奕。（取材自百度百科）
天貓總裁蔣凡（圖）外傳已扶正小三張大奕。（取材自百度百科）

去年4月爆出軌風波的淘寶、天貓事業群總裁蔣凡，近日傳出已與正宮董花花離婚，扶正網紅張大奕。對照之前董花花在網上霸氣手撕小三，日前她被發現悄悄將微博所有蔣凡的照片刪除，對此她回應也被認為應該是真的離婚了。

綜合媒體報導，淘寶天貓總裁蔣凡之妻董花花，先前在微博發文嗆聲網紅張大奕，「再來招惹我老公我就不客氣了」，正宮鬥小三的精采戲碼，被封為真實版「夫妻的世界」。

不過網友發現，最近張大奕發的日常生活照裡，又出現了蔣凡的身影，而董花花則刪除了全部關於蔣凡的動態。於是網上蔣凡與董花花離婚、扶正張大奕的傳聞四起。

有網友留言問她「離婚還淨身出戶」的傳聞，董花花更罕見地火大回應：「我離不離婚都不需要證明給任何人看！」相較於她先前手撕小三的霸氣與果斷，董花花如今的回應也被認為應該是真的離婚了。

在這起出軌風波中，蔣凡事業也受到嚴重打擊，遭阿里巴巴集團取消合夥人身分，還遭到降級、記過、取消獎勵處分。從成為阿里巴巴最年輕合夥人，不到一年時間遭到除名。

此外，蔣凡上月24日被杭州智慧人才平台被認定為「高層次人才」，而登上微博熱搜。日前更因網友投訴違反「申請人應模範遵守法律法規、道德標準、公序良俗」的要求，被中止認定「杭州高層次人才」。

而張大奕則在這則風波之後，店鋪銷量大量下滑，受到事件影響，如涵控股也開始轉型，當前正在籌備私有化。

張大奕。（取材自微博）
張大奕。（取材自微博）

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