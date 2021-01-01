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離婚冷靜期倒數 長沙民政局湧進3倍人潮

中國新聞組／北京1日電
湖南長沙芙蓉區、雨花區、岳麓區、開福區的民政局大廳內擠滿辦理離婚手續的夫妻。（取材自梨視頻）
湖南長沙芙蓉區、雨花區、岳麓區、開福區的民政局大廳內擠滿辦理離婚手續的夫妻。（取材自梨視頻）

中國民法中有關離婚「冷靜期」的規定，自1月1日開始實施。12月31日，為了趕辦手續，各地的民政局擠滿離婚人潮。長沙的工作人員介紹，平時每天辦理離婚的夫妻有10對左右，這兩天平均每天有30對。

綜合媒體報導，1月1日起， 為了貫徹「民法典」有關離婚「冷靜期」制度的規定，民政部對婚姻登記程序進行了調整，將由「初審—受理—審查—登記（發證）」修改為「申請—受理—冷靜期—審查—登記（發證）。其中，30天的「離婚冷靜期」，它像是給離婚裝了一個「減速器」，在一定程度上能起到調解緩和的作用。

梨視頻報導，12月30日，來到湖南長沙芙蓉區、雨花區、嶽麓區、開福區的民政局，現場擠滿辦理離婚手續的夫妻，工作人員稱平時每天辦理離婚的夫妻10對左右，這兩天平均30對。

。一位受訪者說，雖然領到了號碼，但是已經排不上了，民政局系統下午5點就關門了。還有工作人員表示，已經不給發號了，因爲排隊的人太多了，辦理不完。

對於搶著離婚的現象，有網友說，「就怕要搖號中籤排隊」「離一對救一對」「這些人都有拖延症吧，非等到最後幾天」「快過年了，抓緊時間離個婚」，也有網友吐槽，「冷靜期就是個折磨男女雙方的規則，而且潛在風險巨大，將極大的提高男女雙方的仇恨值，增加刑事案件的發生」。

岳麓區政務服務中心進門醒目位置關於離婚條文的政策宣傳。（取材自長沙晚報）
岳麓區政務服務中心進門醒目位置關於離婚條文的政策宣傳。（取材自長沙晚報）

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