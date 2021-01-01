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毀形象、造型拙…被選入中國十大「醜建築」 他們有話要說

中國新聞組／北京1日電
重慶武隆飛天之吻。（取材自建築暢言網）
重慶武隆飛天之吻。（取材自建築暢言網）

中國「建築暢言網」2010年開始舉辦中國10大醜陋建築評選，如今進入第11屆；這次上榜名單中大家最熟悉的應是重慶白馬山上的「飛天之吻」，不過它只排在第3位，被評選最醜的建築，是廣州融創大劇院。

廣州融創大劇院。（取材自建築暢言網）
廣州融創大劇院。（取材自建築暢言網）

北京瑞達恒建築諮詢公司旗下媒體「建築暢言網」今年評選出的榜單如下：

1. 廣州融創大劇院：創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象。

2.吉林延邊長白山長白天地度假酒店：形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大。

3. 重慶武隆飛天之吻：譁眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。

4. 江蘇南京蜂巢酒店：形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗。

5. 貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店：盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與地區原生態山水嚴重衝突。

其他六到10名是河北滄州吳橋國際雜技大劇院：拙劣模仿中國傳統建築經典；7. 廣西河池丹泉酒業文化館：立意庸俗，造型粗鄙；8. 江西省圖書館新館：設計概念牽強；9. 廣東茂名青少年活動中心：設計手法拼湊，組織失序；10. 陝西寶雞聯盟大橋：搬用舶來形式，有損文化認同。

南京蜂巢酒店外景。（取材自紫牛新聞）
南京蜂巢酒店外景。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞採訪幾家「上榜」建築所屬的單位，南京蜂巢酒店酒店工作人員李女士表示：「美醜是主觀的，我認為我們酒店並不醜呀，而且我們酒店的設計是以生態環保的概念為主的。」

吉林延邊長白山長白天地度假酒店。（取材自建築暢言網）
吉林延邊長白山長白天地度假酒店。（取材自建築暢言網）

長白山長白天地度假酒店，對於酒店建築被選為十大「醜建」之一，酒店王經理表示詫異，她說建築的造型設計考慮到當地特色的滑雪項目，建築中間的長條造型除可以理解為「航母」，也可以看作是一塊滑雪板。

報導指出，至於遭到網友狠狠吐槽的重慶武隆「飛天之吻」，也不意外地入選名單。相關工作人員表示，這份「醜建」的評選名單也暫未對他們造成太大的困擾。「目前飛天之吻這個項目還是比較火的，來體驗的遊客相對來說是比較多的，很多遊客在網站上看到視頻，都是慕名而來體驗這個項目的。」

報導指出，此榜單一出，引起網友熱議，「實至名歸」、「醜出了天際，不愧是專業評審，評語入木三分」…一些網友對評選活動表示歡迎，一定程度上遏制一些浪費資源的建築項目的再產生。

也有網友為一些上榜建築「喊冤」，有的網友則為建築師打抱不平，稱「你以為是建築師想設計成這樣？」還有網友對「醜陋」的標準進行討論。

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