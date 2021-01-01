東莞一公司如廁2次被罰20元 網酸：直接發尿片

該公司的通告上，有多名員工因違反去廁所規定而被罰款的紀錄。（視頻截圖）

廣東傳出有公司限制員工上班時去洗手間的次數，被網友調侃，直接發尿片，這樣連一次廁所都不用去了。

香港 01報導，網上日前流傳兩張廣東省東莞市安普電器有限公司發出的通告，一張的內容指三名分別姓唐、黃及陶的員工「上午、下午各上兩次洗手間」，所以每人被罰款人民幣 10元，另一張的內容為四名分別姓黃、陶、符及李的員工，因為在12月21日違反公司每更只可以去廁所一次的規定，去廁所兩次，因而每人被罰款人民幣20元。

事件曝光後，東莞市人力資源及社會保障局進行調查，查閱公司的考勤紀錄、糧單、僱傭合約及向現場工人了解之後證實事件。局方向公司發出勞動保障監察限期改正指令書，要求改正規定並在限時內退回罰款。

據報導，公司曾經回應指，除基本公資及加班津貼等薪金外，公司還會按績效給予員工人民幣數百元，「我從績效裡面扣錢也是很正常啊」，而且罰款公告只是警告。公司亦承認做法可能有不合規定的地方，「人社局來跟我們講道理，我才知道，不講道理我哪裡知道」。

網友們批評公司做法不當，直指「這是剝削勞動力」、「資方對勞方的壓迫到令人髮指的地方」。另外亦有人笑言，公司可以直接向員工分發尿片，這樣一來就「一次廁所都不用去了」。