我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登內定閣員葉倫、布林肯 企業演說或顧問費收入豐

傳中國疫苗走私至日本 已有富人接種

東莞一公司如廁2次被罰20元 網酸：直接發尿片

中國新聞組／廣州1日電
該公司的通告上，有多名員工因違反去廁所規定而被罰款的紀錄。（視頻截圖）
該公司的通告上，有多名員工因違反去廁所規定而被罰款的紀錄。（視頻截圖）

廣東傳出有公司限制員工上班時去洗手間的次數，被網友調侃，直接發尿片，這樣連一次廁所都不用去了。

香港01報導，網上日前流傳兩張廣東省東莞市安普電器有限公司發出的通告，一張的內容指三名分別姓唐、黃及陶的員工「上午、下午各上兩次洗手間」，所以每人被罰款人民幣10元，另一張的內容為四名分別姓黃、陶、符及李的員工，因為在12月21日違反公司每更只可以去廁所一次的規定，去廁所兩次，因而每人被罰款人民幣20元。

事件曝光後，東莞市人力資源及社會保障局進行調查，查閱公司的考勤紀錄、糧單、僱傭合約及向現場工人了解之後證實事件。局方向公司發出勞動保障監察限期改正指令書，要求改正規定並在限時內退回罰款。

據報導，公司曾經回應指，除基本公資及加班津貼等薪金外，公司還會按績效給予員工人民幣數百元，「我從績效裡面扣錢也是很正常啊」，而且罰款公告只是警告。公司亦承認做法可能有不合規定的地方，「人社局來跟我們講道理，我才知道，不講道理我哪裡知道」。

網友們批評公司做法不當，直指「這是剝削勞動力」、「資方對勞方的壓迫到令人髮指的地方」。另外亦有人笑言，公司可以直接向員工分發尿片，這樣一來就「一次廁所都不用去了」。

該公司的通告上，有多名員工因違反去廁所規定而被罰款的紀錄。（視頻截圖）
該公司的通告上，有多名員工因違反去廁所規定而被罰款的紀錄。（視頻截圖）

人民幣 香港

上一則

毀形象、造型拙…被選入中國十大「醜建築」 他們有話要說

下一則

江西機器人吵架差點動手 網友：像極了情侶

延伸閱讀

上班時間只能上1次廁所？東莞某公司竟為這理由開罰員工…

上班時間只能上1次廁所？東莞某公司竟為這理由開罰員工…
遭舉報！天貓總裁蔣凡被中止「人才」認定 傳已離婚

遭舉報！天貓總裁蔣凡被中止「人才」認定 傳已離婚
解決缺課 加州首次公布考勤數據

解決缺課 加州首次公布考勤數據
毛洪濤「死諫」換來一紙「無異常」報告 網酸：白犧牲了

毛洪濤「死諫」換來一紙「無異常」報告 網酸：白犧牲了

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔

從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔
紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪