年終獎8塊錢！ 四川高校教授寒風中拉橫幅「討薪」

西南民族大學老師在寒風中拉橫幅討薪。（取材自浙江日報）

教授年終獎只有人民幣 8塊錢？四川一高校數十位老師日前在校門口拉橫幅「討薪」。

浙江日報報導，「是什麼樣的過分行為，能夠把一群高校老師逼到舉橫幅喊口號，寒風裡徹底放棄知識分子的體面？」12月29日中午11時30左右，數十位西南民族大學老師拉著「西南民族大學績效不公，還我績效」字樣的橫幅，在西南民族大學航空港校區齊聲高喊「學校不公還我績效」。

據知情人士透露，最近該校一學院公布工資表格讓大家核對，大部分授課教師看到各崗位的具體薪資，認為薪酬計算「重行政輕教學」，由此引發不滿。

據報導，公示的薪資表顯示，部分行政崗拿的工資高於科教崗老師，比如行政崗的十級辦事員年終績效獎金比四級教授多人民幣1萬多元；今年年終績效獎金還被扣了兩年的養老保險 費，西南民族大學老師紛紛表示，年終績效獎金所剩無幾。一名教授稱「到手只有8元」，有些年輕老師年終績效獎金不足抵扣，存在倒欠情況。

一名西南民族大學的中級職稱老師表示，她扣了人民幣2萬多元的養老保險，屬於年終績效獎金被倒扣那類，另外今年績效改革，課時費被改作績效獎金發放後，「在課時量相同的情況下，今年的收入確實明顯少於去年」。

針對老師的質疑，校方已經答應老師「邀請第三方機構評估績效分配方案」的訴求，並稱如果評估後績效分配方案確實不妥，明年會對教學崗老師進行補償結算。