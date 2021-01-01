我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬 加州逼近230萬

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

年終獎8塊錢！ 四川高校教授寒風中拉橫幅「討薪」

中國新聞組／杭州1日電
西南民族大學老師在寒風中拉橫幅討薪。（取材自浙江日報）
西南民族大學老師在寒風中拉橫幅討薪。（取材自浙江日報）

教授年終獎只有人民幣8塊錢？四川一高校數十位老師日前在校門口拉橫幅「討薪」。

浙江日報報導，「是什麼樣的過分行為，能夠把一群高校老師逼到舉橫幅喊口號，寒風裡徹底放棄知識分子的體面？」12月29日中午11時30左右，數十位西南民族大學老師拉著「西南民族大學績效不公，還我績效」字樣的橫幅，在西南民族大學航空港校區齊聲高喊「學校不公還我績效」。

據知情人士透露，最近該校一學院公布工資表格讓大家核對，大部分授課教師看到各崗位的具體薪資，認為薪酬計算「重行政輕教學」，由此引發不滿。

據報導，公示的薪資表顯示，部分行政崗拿的工資高於科教崗老師，比如行政崗的十級辦事員年終績效獎金比四級教授多人民幣1萬多元；今年年終績效獎金還被扣了兩年的養老保險費，西南民族大學老師紛紛表示，年終績效獎金所剩無幾。一名教授稱「到手只有8元」，有些年輕老師年終績效獎金不足抵扣，存在倒欠情況。

一名西南民族大學的中級職稱老師表示，她扣了人民幣2萬多元的養老保險，屬於年終績效獎金被倒扣那類，另外今年績效改革，課時費被改作績效獎金發放後，「在課時量相同的情況下，今年的收入確實明顯少於去年」。

針對老師的質疑，校方已經答應老師「邀請第三方機構評估績效分配方案」的訴求，並稱如果評估後績效分配方案確實不妥，明年會對教學崗老師進行補償結算。

西南民族大學老師在寒風中拉橫幅討薪。（取材自浙江日報）
西南民族大學老師在寒風中拉橫幅討薪。（取材自浙江日報）

人民幣 保險

上一則

蛇蠍美人受審 勞榮枝的殺戮之路

下一則

離婚冷靜期倒數 長沙民政局湧進3倍人潮

延伸閱讀

全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
疫情干擾 學生申請大學驟減

疫情干擾 學生申請大學驟減
四川黃龍彩池 人間瑤池

四川黃龍彩池 人間瑤池
四川農民為求子連生7娃 10年後被罰「社會撫養費」71萬

四川農民為求子連生7娃 10年後被罰「社會撫養費」71萬

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧