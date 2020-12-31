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郭敬明、于正「排隊道歉」 時間點巧合惹來「算計論」

中國新聞組／北京31日電
郭敬明承認作品「夢里花落知多少」(右圖)抄襲莊羽的「圈里圈外」(左圖)，並公開道歉。（取材自豆瓣）
郭敬明承認作品「夢里花落知多少」(右圖)抄襲莊羽的「圈里圈外」(左圖)，並公開道歉。（取材自豆瓣）

郭敬明、于正被抵制後，31日先後認了抄襲並道歉，部分編劇及網民認為「知錯能改」應該肯定，但也有人質疑郭敬明此時出來道歉是在為新劇宣傳，于正的道歉是跟著郭敬明而來，「 兩人道歉誠意不足」。

鳳凰網報導，郭敬明趕在2021年前發文就「夢裡花落知多少」抄襲莊羽「圈裡圈外」道歉，並請大家以他為戒，拒絕抄襲，尊重創作。這份道歉文引發網民集體圍觀，發文僅6小時，該微博就有2.1萬次轉發，2.8萬人評論，並登上微博熱搜。

有網民說，等了15年，這個道歉終於來了，雖然這個道歉來的有些遲，但知錯能改就好。不過也有網民認為他是迫於壓力，而且此時道歉有為郭敬明的新片「晴雅集」做宣傳之嫌。

封面新聞報導，影評人譚飛在郭敬明道歉後一小時後在社交媒體上發言說，郭敬明這聲「對不起」遲了太久太久，但總是一個好的開始。但他也表示，這個道歉時機肯定有各種算計，包括馬上新片入市，「晴雅集」排片會大幅縮水，這個道歉會成為爆點，可再給電影來一次強心針式炒作，但他認為這對電影票房幫助不大。

針對于正道歉，網民們大都表示：「太震驚了」、「真就是不到2020最後一刻你都不知道會發生什麼」、「這是在排隊道歉嗎？」有網民並稱郭敬明和于正的道歉聲明都說自己是因為當年沒有勇氣面對，直到2020年的最後一天兩人「不約而同都能面對了」，時間點太巧合。

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