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一洲焦點／回顧2020 媒體們選出了哪些十大新聞？

郎朗妻懷孕不顯肚 網友盛讚：依舊少女 官媒：錯誤引導

中國新聞組／北京31日電
郎朗在活動上公開讚吉娜：「腰幾乎沒變化」。（取材自微博）
郎朗在活動上公開讚吉娜：「腰幾乎沒變化」。（取材自微博）

中國著名鋼琴家郎朗自從10月向外宣布老婆吉娜愛麗絲懷孕後，夫妻二人就頻頻上微博熱搜。大多都是因為吉娜懷孕後，被網友盛讚仍然保持完美身材等話題而受到討論，但沒想到因此引來官媒「人民日報」寫評論批評，指所謂的「完美身材」對公眾做了錯誤的引導，引來不少討論。

香港01報導，眾所周知吉娜的身材一向出了名的保持得非常好，在節目「幸福三重奏」中，她身穿中式旗袍出場，前凸後翹的好身材盡現美態，令她獲得不少讚賞。沒想到在懷孕之後，她的身材變化也不大，在懷孕六個月的時候同郎朗一起出席活動，孕肚又自然成為焦點，連郎朗都公開大讚：「腰幾乎沒變化。」而吉娜亦大方公開懷孕不肥的祕訣，因此更登上微博熱搜。之後亦因為孕肚問題而多次登微博熱搜廣為討論。

但正因如此，令官媒「人民日報」直接寫了一篇評論文章「懷孕不顯肚，才算得上『完美孕婦』？」雖然沒有公開姓名，但大家都已經心知肚明是指誰人。評論寫道：「某鋼琴家的妻子因懷孕後的身材頻上熱搜……」更列出多次上熱搜的標題「懷胎6月腰細如枝」﹑「懷孕7月依舊少女」﹑「懷孕不顯肚」﹑「懷孕不長胖」，似乎對懷孕後女性身材審美有所偏見。文中還提到當女性懷孕後，身材出現變化是一件自然而然的過程， 不少網友不斷反覆所謂的「完美身材」根本就是炒作同鼓吹，認為是一種畸形的宣傳，會帶出錯誤的引導。

另據網易娛樂報導，追溯明星懷孕依舊「身材完美」的開端，可能還得從2012年小S生完三胎開始說起，她在生女後僅一個多月就踩高跟鞋穿超短裙回到節目，令嘉賓跟觀眾嘖嘖稱奇。從此，女明星懷孕後身材是否纖細，成了大家茶餘飯後的話題。

吉娜懷孕六個月，只見小腹微微隆起，但身上並沒有贅肉。（取材自微博）
吉娜懷孕六個月，只見小腹微微隆起，但身上並沒有贅肉。（取材自微博）
郎朗夫妻兩人近日頻上熱搜。（取材自微博）
郎朗夫妻兩人近日頻上熱搜。（取材自微博）

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