「沒有勇氣說…」 認了抄襲 郭敬明、于正同日向莊羽、瓊瑤道歉

作家兼導演郭敬明認了抄襲，向編劇莊羽道歉。（取材自微博）

以電影「小時代」系列走紅的作家兼導演 郭敬明、編劇及製片人于正，近來遭瓊瑤等影視圈156名編劇、導演、製作人發「聯名信」抵制，郭敬明和于正在沉默多日後，31日先後發文，認了多年前的抄襲事件，並分別向作者莊羽及瓊瑤做出「遲到太久的道歉」。

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對此，莊羽昨天回應，「這的確是一份遲來的歉意，我接受郭敬明先生的道歉。」莊羽和郭敬明並同意成立反剽竊基金，幫助原創作者維權。

郭敬明表示，2006年法院判決他的小說 「夢裡花落知多少」抄襲莊羽的小說「圈裡圈外」，法院要求他賠償莊羽20萬元，並在報紙上公開道歉，或直接將判決書內容刊登在報紙上。但當時的他無法面對這件事，因此在賠了錢之後，從未做出「公開道歉」。

郭敬明在微博寫到「莊羽女士，對您造成的傷害，我鄭重道歉，非常對不起」，他同時向所有原創作者們，和創作環境道歉，希望拒絕抄襲，尊重創作。郭敬明並指出，他將把「夢裡花落知多少」這本小說線上線下所有的版稅及收益匯總計算清楚之後，全部賠償給莊羽，「如果莊羽女士不願意接受，我會把這筆錢捐給公益慈善機構，接受公眾的監督」。

在得知郭敬明願意將「夢里花落知多少」小說收益賠償之後，莊羽建議，她願意成立反剽竊基金，用以幫助原創作者維權，並接受公眾的監督，「請郭敬明先生考慮」。郭敬明隨後也同意這個建議。

郭敬明道歉後，有編劇和網民隨即喊出「于正，下一個該你了！」，呼籲于正也應向作家瓊瑤道歉。于正不久後也發文承認「宮鎖連城」抄襲了瓊瑤的「梅花烙」並向瓊瑤道歉。

于正在文中說，這份道歉現在才來，並非他不願意承認錯誤，而是他缺乏足夠的勇氣。「有很多次我都下定決心想對您寫點什麼來表示我的懺悔和痛心，但遲遲不敢下筆，時間越久就越不敢！」。這六年裡他並非大家眼中的一帆風順，承受了巨大的壓力，「除了給您的賠款之外，我還面臨平台、投資 方等一系列的賠償，這是對我最好的懲罰，也是血一般的教訓」。

于正稱，「我忽略了您和社會公眾都需要通過一個公開的道歉來看到我悔過的誠意。我知道錯了，用了六年正視了這個錯誤。除致以最誠摯的歉意，也希望有機會跟您當面道歉！」他同時也向所有原創者道歉、向合作夥伴道歉，希望他的經歷能為每一個創作者帶來警示，敬畏原創、尊重法律。