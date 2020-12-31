中自製「航天大力士」 發動機試車成功

民用航天3.2米3分段大型固體火箭發動機，12月30日在西安完成地面熱試車。(取材自微信)

由中國 航天科技集團四院（簡稱「四院」）自主研製的中國直徑最大、裝藥量最大、工作時間最長的固體分段式助推器——民用航天3.2米3分段大型固體火箭發動機，12月30日在西安完成地面熱試車。此項任務也被視為圓滿達成中國航天固體動力的「十三五」收官之戰。

香港 01報導，這是中國目前為止推力最大的分段式固體火箭發動機。

中新社報導，本次試驗的成功，進一步驗證了中國大型分段式固體火箭發動機設計方案及其關鍵技術，極大提升了中國大型固體火箭發動機的技術水平，將有力推動中國航天新一代運載火箭能力的提升與拓展。

據報導，該發動機創新性地首次驗證了多分段發動機點火瞬態流場匹配性仿真技術，應用了NBR和CFBR組成的複合絕熱結構成型方法，突破了低成本大尺寸噴管結構設計與成型技術，更重要的是為大型多分段發動機總裝與總測技術研究提供了支撐。

同時，四院克服了直徑和規模增大帶來的發動機機加、探傷、對接、裝配、運輸、檢測 、試驗等多項研製和生產難題，終於取得了發動機試車的成功。

新華視點微博指出，作為中國固體火箭發動機家族中的「大力士」，該型發動機的熱試車成功，有望盡快實現應用，滿足中國空間裝備、載人探月、深空探索等領域更高的發展需求。