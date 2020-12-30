靠兩只小板凳…28歲小伙失去雙腿後成健身教練

杜海利用兩只小板凳「走路」。(取材自新京報)

河南一名健身 教練近日在網上走紅；與大多數教練不同，28歲的他是名失去雙腿的殘疾人。儘管身有殘疾，他仍堅持樂觀、不斷學習，他還開通網上直播，鏡頭前的他解答著網友的提問，自信的態度贏得一片稱讚。

新京報報導，杜海和雙胞胎弟弟1992年出生在河南的一個礦工家庭。1997年，杜海和小夥伴們在距離家門口300米遠的地方玩耍。看到大家都從停著的火車下面爬過去，杜海也低頭鑽進了這個龐然大物的底部。沒想到，原本靜止的火車突然啟動，巨大的鋼鐵車輪輾過了他的身體。幸好站在附近的老大爺眼疾手快，把杜海從火車底下扯出來。年僅五歲的杜海和死神擦肩而過，卻永遠失去雙腿。

據報導，杜海六歲那年，有次午飯因為弟弟坐得離餐桌太遠不好夾菜，爸爸讓弟弟把凳子往前挪一下，一邊低頭吃飯的杜海心頭一動，一個想法隨即冒出來。

他找來兩只小板凳，用雙手把身體撐上一只板凳，再用雙手支撐，把身體挪到另一只板凳上。晚飯時間，當爸爸像往常一樣要抱杜海上桌吃飯時，杜海展示了自己的新技能，用兩只板凳交替著讓自己移到飯桌。看到這一幕，媽媽哭了。

杜海靠著兩只小板凳代替失去的雙腿，讀完小學和初中，卻被高中拒之門外。2007年，杜海去鄭州學了半年手機 維修，隨後回到老家開始維修手機的生意。

由於長期不運動，杜海的體重長到了160斤（約80公斤），由於雙臂無力支撐沉重的身體，他經常從板凳上掉下來。

2012年，一位當地的游泳 教練來找杜海修手機，建議他學游泳，並且願意免費教他。沒想到，杜海僅用兩年的時間就成長為一個專業的游泳運動員。2014年河南省第六屆殘疾人運動會上，杜海奪得蛙泳亞軍、自由泳接力冠軍、混合泳接力冠軍、個人自由泳100米季軍。

報導指出，結束游泳運動員生涯後，他不想再胖回去，於是找了一家健身房自己練習。在健身房，他又遇到了一位願意教自己健身的教練。杜海的人生從游泳轉向健身。

杜海在健身領域頻頻獲得佳績，2020年，杜海被評為河南省殘疾人自強不息榜樣，還奪得2020世界奧賽之夜「來運動」杯中國區健身健美大賽冠軍。

杜海也開設網絡直播，在線上傳授健身經驗，目前已有8萬粉絲。