中國多地開打疫苗 接種者：未被告知哪家生產的

呼和浩特市一新冠疫苗接種點，工作人員給一位女士接種新冠病毒滅活疫苗。(中新社)

新冠病毒疫情爆發已滿一周年，廣東、上海、內蒙古多地開始疫苗 接種工作。武漢於24日啟動，浙江於29日也已完成46.29萬劑次接種，無嚴重不良反應。多名接種者表示，雖未被告知使用的疫苗是由哪間公司生產，但接種後需連續七天上報健康狀况，官方還專門建立網路群組隨時監測。

綜合媒體報導，浙江新冠疫苗優先接種對象為從事進口冷鏈、口岸檢疫、裝卸搬運、船舶引航、民航空勤、交通運輸、醫療疾控、生鮮市場等感染風險較高的工作人員，以及前往疫情風險較高國家和地區工作、學習的人員。預計在2月5日前完成緊急接種工作。

中國 臨床試驗註冊中心公開資料顯示，目前中國有五款疫苗進入三期臨牀試驗，包括軍事科學院與康希諾的腺病毒載體疫苗、中科院微生物所與安徽智飛的重組蛋白疫苗，還有國藥集團武漢生物所及北京 生物所（Vero細胞）等。

國藥集團北京生物所研製滅活疫苗為中國境內首款上市新冠疫苗。土耳其衛生部25日公布，中國科興生物研製的新冠疫苗「克爾來福」三期臨床試驗結果，有效率為91.25%。對於何時在中國上市，科興表示，尚待相關審批程序。

目前中國已有百萬人次自願緊急接種，廣東的向先生是防疫一線工作人員，他拿到的疫苗是獨立包裝，有專門的盒子裝著。接種第一針後頭兩天感覺手臂有一些痠脹，但不影響生活，兩劑疫苗接種須相隔一個月。

官方設接種網路群組監測接種者是否出現身體不適，接種者要連續七天上報健康資訊。向先生說「我們那一批只有一個女孩說自己有點頭暈」。

報導指出，連日出現多宗本土確診個案，引發民眾恐慌。北京嚴格落實北京中小學校園封閉式管理，對入境人員實14+7的措施，對21天內有境外旅居史的赴北京人員加強管控與健康監測，並要求非必要不出京、不出境、不聚集、不前往中高風險地區。

對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏28日在一場演講時提到，目前中國檢測能力大增，毋須擔心會出現大規模傳播。

張文宏表示，在英國、南非出現的新冠病毒，病毒在傳播中不斷變異，並出現優勢株是必然的。臨床觀察顯示新的變異病毒並沒有增加死亡率，只是傳播性較強，他相信疫苗仍然有效。