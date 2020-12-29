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烏龜穿毛衣 蜥蜴趴電毯…北京動物園好過冬

中國新聞組／北京29日電
北京動物園兩棲動物爬行館，飼養員為輻紋陸龜穿毛衣保暖。（取材自新京報）
北京動物園兩棲動物爬行館，飼養員為輻紋陸龜穿毛衣保暖。（取材自新京報）

最近北京出現寒潮，人們紛紛添衣，防寒保暖。新京報報導，動物園裡面的動物們則在四項「保暖神器」守護下，舒適地度過「暖冬」。

陸龜穿毛衣

「你瞧，陸龜怎麼變成恐龍」了，巴掌大的輻紋陸龜穿上毛衣，兩位遊客看得捂嘴直樂。這件黃色毛衣十分精緻，外形是劍龍的模樣，不僅有背部骨板，還有條長尾巴，小陸龜穿上後更萌了。

象龜曬日光浴

浴霸的燈光灑下來，在地面形成一個大光圈，象龜就窩在這裡一動不動。飼養員介紹，燈組範圍內可達到35℃，象龜非常喜歡曬背，把全身都曬暖和了，再去正常活動。而大食蟻獸獸欄的暖氣上，則擺放了水槽和綠植，以提高環境濕度。

蜥蜴趴電熱毯

荒漠麻蜥乖乖地趴在石頭上，享受腹部的溫暖。牠身下的並非真石頭，而是偽裝成石頭模樣的電加熱石。此外，水龜、蛙類等兩棲爬行動物，動物園則用加熱棒給水體加熱，保證動物們生活在適宜水溫的水體中。

黑麂睡褥子

園方利用稻草和落葉，在獸欄內鋪裝了厚厚的草墊，黑麂睡在柔軟的「褥子」上，阻隔了冰涼的地面。在河馬館，則有一個專門的小鍋爐把水加熱，為河馬「泡澡」做准備。水池供應22到24℃恆溫水，河馬泡在水池中既能保證生活習性又能防寒保暖。

園方表示，為了讓動物們好過冬，還調整了飼料，增加高脂肪、高熱量、高蛋白的食物，透過增加動物們的體脂含量來提高動物抵御嚴寒的能力。

河馬館專門有一個小鍋爐用來把水加熱。（取材自新京報）
河馬館專門有一個小鍋爐用來把水加熱。（取材自新京報）

動物園 北京 恐龍

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