北京發「升溫令」…發改委：適當增加煤炭進口

寒潮來襲，遼寧瀋陽零下17度，市民全副裝備出行。（中新社）

中國 各省近來頻傳「限電」措施，但今年入冬最強一波寒流將來襲，供暖能否正常受到關注。國家發改委昨天稱，提出四招保障電力供應，要求各地有序用電預案不能涉及民生領域和居民，又會根據形勢適當增加煤炭進口。北京 市更下達「升溫令」，要求保障寒流期間「氣溫下降，室溫不降」。

香港經濟日報報導，發改委表示，為做好寒流應對，當局將會同有關方面全力做好電力供應保障，並提出四大措施：進一步壓實地方政府、企業責任；科學優化有序用電預案；突出重點做好電力供應；完善協調機制。

發改委表示，當局將採取各項措施保障電力供應，極端情況下實施方案時，做到只限電不拉電；總體上平衡，民生用氣是有保障，能夠保證人民群眾溫暖過冬。

針對入冬後煤炭需求增加，發改委指，已要求山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業增加產量供應，加快提升電廠存煤水平，加強湖南、江西等重點地區的用煤保障等；也會根據供需形勢適當增加煤炭進口，優先用於發電供暖用煤需要，充分發揮好進口煤補充調節作用。

此外，南方從本月開始陸續傳出限電，且影響民生用電與供暖，浙江義烏等地區更被踢爆為了完成年底減碳 目標而突發限電，引起民怨。即時中國報導，發改委指出，浙江已經對個別地方的做法進行了糾正，經協調有關方面多舉措及時應對，目前湖南限電基本恢復，江西本月19日起未再限電。目前，湖南、江西重點電廠存煤可用天數均在18天的合理水平。

另據新京報報導，北京29日起平原地區最低氣溫或低於零下10℃，北京市城管委供熱辦近日下發採暖季供熱預警通知，要求各區供熱管理部門和供熱單位做好應對準備，提前升溫運行供熱設備，確保寒流期間氣溫下降，室溫不降。