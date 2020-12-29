本土疫情升溫 北京、上海取消元旦活動

12月28日，在北京市順義區北小營鎮前魯各莊村核酸採樣點，醫護人員在進行核酸採樣。（新華社）

為防止疫情風險擴散，近日出現七例本土病例的北京 順義區，順義各鎮街道均實施一級防控措施。北京市下令多項跨年活動和春節廟會取消或延期，多地的觀光景點、寺廟近日陸續發布通知，取消跨年迎新活動。北京清華大學學生出校需經審批，校外人員非必要不入校。

綜合媒體報導，除了北京外，上海龍華古寺有在跨年夜撞鐘迎新的傳統，寺方公告，「2021迎新春撞龍華晚鐘」活動將改為線上直播，但多個私人遊樂區或商場今年仍會以跨年派對等形式舉辦活動，上海迪士尼在31日晚上也會有特別版的煙火表演。南京雞鳴寺及棲霞古寺也將不舉行任何跨年活動。成都歡樂谷也取消跨年音樂周活動。

據香港文匯網報導，自12月23日以來，北京順義區新增7例新冠肺炎確診病例和2例無症狀感染者。北京市順義區常務副區長支現偉28日下午在北京疫情防控工作發布會表示，全區已完成採樣120萬7657人，已出結果90萬1206人，檢測 結果均為陰性。

工作人員在核酸檢測站點引導市民進行核酸檢測。（新華社資料照片）

受到北京接連出現散發病例影響，北京嚴格控制聚集性活動，元旦和春節「兩節」期間，原則上不舉辦各類廟會、大型群眾文化活動、大型演出、遊園會、聯歡會等節日文化活動。目前，中央電視塔已決定取消跨年燈光秀，北京戒台寺取消跨年敲鐘祈福活動，其他公園景區及室內公共場所限流75%開放。

大學方面也加強防控力度。北京清華大學28日最新發布加強校門管控的通知，當日起學生出校需經審批，出校學生入校時在校門查驗證件。未經批准出校的學生需提供7日內核酸檢測陰性證明方可入校。而校外人員非必要不入校，嚴格審批校外人員入校。

另據中新網報導，武漢市已於12月24日對從事進口冷鏈、船舶引航、口岸檢疫、航空空勤、生鮮市場、醫療疾控等感染風險較高的工作人員，以及前往中高風險國家或地區工作或學習的人員開始接種新冠肺炎疫苗 。而中國疫苗再度支援伊朗，中國將售100萬劑新冠病毒疫苗協助抗疫。