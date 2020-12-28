看妻跳河不救還去吃夜宵 2天後才報警… 浙江男被判故意殺人

警方在現場打撈。（取材自微信）

今年40歲的浙江鮑姓男子，和妻子1月才結婚，8月就因吵架鬧到妻子跳河自殺。看見妻子跳河後，他居然直接開車走了，兩天後才報警。浙江嘉興市海鹽檢察院以故意殺人罪起訴他，近日，法院開庭審理，一審認定鮑男犯故意殺人罪，判處有期徒刑三年零十個月。

都市快報報導，住在海鹽縣的鮑男8月15日到武原派出所報警說，自己的妻子不見了。

就在當天下午，鹽嘉塘橋下的河面上，漂浮一具女屍，很快，死者被初步確認為鮑男失踪的妻子。8月18日，民警確認死者身分後，通知鮑男到派出所辨認並接受詢問。

與鮑男一同前來的還有妻子的哥哥。

在外人眼裡，妹妹夫妻二人感情很好，經常一起出去玩，從沒見他們吵架，但私底下，妹妹曾向家人抱怨，丈夫經常用自己的錢去還賭債，兩人為此常吵架。於是，哥哥向鮑男討要行車記錄儀，及妹妹的手機 內存卡，並將這些都交給警方。

根據哥哥提供的證據，結合事發時路面監控視頻，警方以刑事案件進行立案，事情真相逐漸浮出水面。

據報導，事情發生在8月12日晚，他們夫妻倆在海鹽一家飯店參加朋友舉辦的生日宴，又一同到KTV唱了歌。直到次日凌晨，由妻子開車載喝了酒的鮑男回家。

在回家的路上，兩人發生爭吵。路面監控拍到兩人下車後互相拳打腳踢，妻子被毆打後獨自往黃橋方向走。

妻子離開後，鮑男先是駕車沿著黃橋方向尋人，在找到妻子後，先勸她跟自己回家。但正在氣頭上的妻子並不領情，生氣地朝丈夫大吼大叫，他氣急敗壞地離開了。

等鮑男稍稍冷靜下來，重新調頭回去找妻子時，看到她正站在橋邊。當妻子看到鮑男的身影後，直接翻過欄杆跳進河中。

報導說，目睹妻子跳河，他逗留10多分鐘後離開了，沒有採取任何救助措施。回到家後，還打電話約朋友一同出門吃夜宵。

8月13日、14日，鮑男都躲在家裡「睡覺」。直到8月15日才去派出所報警。

11月2日，案件移送至海鹽檢察院審查起訴。近日，海鹽縣法院經開庭審理後，一審判處鮑男有期徒刑三年零十個月。

鮑男在法庭上懺悔地說：「我不該喝酒，如果沒有喝酒，我肯定會跳下去救她的。」