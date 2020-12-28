確診接觸者個資外洩 「陌生電話不斷」痛訴遭二度傷害

瀋陽市23日新增一例南韓返瀋人員解除隔離後核酸檢測陽性患者，瀋陽市于洪區北陵街道宏達家園小區、華潤橡樹灣二期隨即被調整為中風險地區。（中新社）

遼寧省瀋陽市一名尹姓新冠確診者及密切接觸的姓名、身份證號、電話個資 在網路上流傳，尹某的密切接觸者表示，個資被洩漏後不斷接到陌生電話與攻擊簡訊，「精神處於完全崩潰狀態」，希望引起有關政府部門重視；瀋陽警方則表示，已介入調查。

南方都市報報導，尹某上月底自南韓返回瀋陽，集中隔離期間，血清抗體和第二次核酸檢測 結果均為陰性，但解除隔離後酸檢測為陽性，經專家會診，定為確診病例。

在尹某被通報為確診當天，他與其密切接觸者的姓名、電話、身份證號、行動軌跡、住址、工作單位、所在學校名稱，甚至連尹某乘坐出租車的司機姓名、身份證號碼、個人照片都被放上網。

尹某的一名密切接觸者表示，剛知道信息被洩露時，感覺氣憤又驚訝，患者得病本是無意。同時，他也質疑：這麼詳細的信息普通人是不能掌握的，怎麼會被洩露？由於不斷有陌生號碼打進來，手機已經不能正常使用。

另一名被洩漏個資的密切接觸者則在網路上發聲，他撰文寫道，與家人的個人訊息都被暴露在網上，不斷接到陌生電話和攻擊，「精神處於完全崩潰狀態」。他說，這些個人信息是政府防疫向相關部門報備的，卻被完完整整的暴露於天下，「我們是病毒的受害者，沒想到又遭到網路人肉的二次傷害」。

瀋陽市公安 局網絡安全保衛支隊一名工作人員稱，當地公安機關已對此事介入調查。

此外，瀋陽市26日新增一名本土無症狀確診，是尹某的密切接觸者，兩人曾在譜康醫院輸液其間共處一室。此新增個案第一次採樣檢測為陰性，兩天後進行核酸檢測為陽性，經市級專家組會診，診斷為新冠病毒無症狀感染者。

對此，有網友質疑譜康醫院是否有院內感染一事，院方否認，表示南韓返瀋確診者不只傳染給同日就診的患者，亦與護士有接觸，所以護士被傳染了，「目前醫院進行封閉管理，全面停診，全院醫護正在進行核酸檢測」。