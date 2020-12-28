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新冠確診孕婦高燒緊急生產…寶寶檢測陰性

中國新聞組／北京28日電
大連市第六人民醫院隔離病區手術室裡，醫護人員為一名新冠肺炎無症狀感染孕婦接生，孕婦順利生下男嬰，母子平安。（取材自紅星新聞）
大連市第六人民醫院隔離病區手術室裡，醫護人員為一名新冠肺炎無症狀感染孕婦接生，孕婦順利生下男嬰，母子平安。（取材自紅星新聞）

遼寧省大連市一名感染新冠肺炎的無症狀孕婦，日前在大連市第六人民醫院隔離病區順利產下一名男嬰，寶寶在進行了系列檢查後，各方面情況穩定，被轉到市婦兒中心負壓病房繼續觀察，寶寶的第一次核酸檢測報告為陰性。

紅星新聞報導，上周該名懷孕已33周的孕婦從大連市婦女兒童醫療中心轉診至市六院，兩天後孕婦出現發燒症狀，經專家覆核為新冠肺炎確診病例，連市婦兒中心醫務部部長徐秀華表示，新冠肺炎症狀一旦開始出現，病情隨時會發生進展，就需做好提前終止妊娠的準備。

院方在密切監護孕婦和胎兒同時，專家組迅速制定了三套分娩預案。第一種：如果母體情況穩定，肺功能好，可待妊娠足月後再評估、決定分娩方式。第二種：如果母體情況無明顯好轉，也無惡化，可在完成胎兒宮內促胎肺治療結束後，擇期剖腹生產。第三種：如果母嬰突然出現緊急情況，需要立即手術終止妊娠。

據報導，日前確診孕婦突發燒達38.7℃，且肺部炎症加重，專家組決定終止妊娠，召集了兩名產科醫生、一名麻醉醫師、兩名手術室護士、一名新生兒科醫生、六名產科護士組成「菁英團隊」進行生產手術。

徐秀華說，雖然醫生們穿著三級防護服、頭戴全面罩呼吸器，但全然沒影響到手術操作。30分鐘後，嬰兒順利降生，面色紅潤、反應良好。在經過檢查後，寶寶被送往負壓病房觀察，而寶寶的第一次核酸檢測報告為陰性。

目前，四位「臨時媽媽」24小時守護著寶寶，各項指標也將持續監測中。

大連市第六人民醫院隔離病區手術室裡，醫護人員為一名新冠肺炎無症狀感染孕婦接生，孕...
大連市第六人民醫院隔離病區手術室裡，醫護人員為一名新冠肺炎無症狀感染孕婦接生，孕婦順利生下男嬰，母子平安。（取材自紅星新聞）
經醫護人員檢查，男嬰各方面情況穩定，隨後轉送到負壓病房繼續觀察。（取材自紅星新聞...
經醫護人員檢查，男嬰各方面情況穩定，隨後轉送到負壓病房繼續觀察。（取材自紅星新聞）
大連市第六人民醫院隔離病區手術室裡，一名新冠肺炎無症狀感染孕婦順利生下男嬰。（取...
大連市第六人民醫院隔離病區手術室裡，一名新冠肺炎無症狀感染孕婦順利生下男嬰。（取材自紅星新聞）

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