我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

哈爾濱「鴛鴦火鍋」溫泉用真辣椒！網友：看著辣屁股

中國新聞組／綜合28日電
黑龍江哈爾濱一家溫泉推出「鴛鴦火鍋」版泡澡池。「清湯鍋」放的是真大棗，「牛油鍋」放的是真辣椒。（視頻截圖）
黑龍江哈爾濱一家溫泉推出「鴛鴦火鍋」版泡澡池。「清湯鍋」放的是真大棗，「牛油鍋」放的是真辣椒。（視頻截圖）

泡溫泉是亞洲人放鬆、保養身心的一種方式，並發展出各種功效的溫泉，包括白硫磺溫泉、泥巴溫泉甚至牛奶溫泉。而黑龍江哈爾濱一家酒店則推出「鴛鴦火鍋」溫泉，「清湯鍋」放了真大棗，「牛油鍋」了真辣椒。部分網友質疑「浪費食材」，店家則澄清，泡澡也能吸收營養，不算浪費。

北晚新視覺網報導，哈爾濱楓葉小鎮溫泉度假村的一間酒店，日前推出「鴛鴦火鍋」溫泉，把巨型溫泉池隔成兩塊區域，一邊池水乳白，水上漂浮著紅棗；另一邊則一片赤紅，水面上漂浮著大量紅色的辣椒。

不過消息在網路上傳開後掀起熱議，有網友說：「看著都辣屁股」、「泡完澡身上不會火辣辣的嗎？」工作人員表示，這個溫泉池是酒店特色，辣椒是真的，但是不辣的菜椒，很多顧客來都是拍照用，並沒有什麼特殊的功效。

黑龍江哈爾濱一家溫泉推出「鴛鴦火鍋」版泡澡池。「牛油鍋」放的是真辣椒。（視頻截圖...
黑龍江哈爾濱一家溫泉推出「鴛鴦火鍋」版泡澡池。「牛油鍋」放的是真辣椒。（視頻截圖）

另有部分網友質疑：「這不就是浪費食材嗎？」對此，負責人回應，溫泉內辣椒一半真的一半假的，每次投放大約20斤辣椒，泡澡時能將營養吸收，並不存在浪費疑慮。負責人也表示，這種「火鍋浴」去年已在重慶推出，今年引進酒店後獲得不錯的反響。

酒店方面解釋之後，網友也出面緩頰，表示「我們東北搓澡還有紅酒搓、醋搓、各種奶浴、魚肝油浴」、「吃是一種消費，用也是！別太較真」、「這不存在浪費吧？已經實現它的價值了算什麼浪費？」

牛奶

上一則

航線斷 滯英410港人急回家 有孕婦、長期病患 促港府包機

下一則

確診接觸者個資外洩 「陌生電話不斷」痛訴遭二度傷害

延伸閱讀

優質食材 吃鮭魚好處多

優質食材 吃鮭魚好處多
迷迭香油漬辣椒醬

迷迭香油漬辣椒醬
日本防空洞 變身溫泉旅館走道

日本防空洞 變身溫泉旅館走道
合理膳食／不宜上館子 在家燒出好菜

合理膳食／不宜上館子 在家燒出好菜

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
浙江一位小伙與體重325斤的女友完婚，光嫁妝就高達3250萬。（視頻截圖）

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

2020-12-20 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認