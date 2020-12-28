哈爾濱「鴛鴦火鍋」溫泉用真辣椒！網友：看著辣屁股

黑龍江哈爾濱一家溫泉推出「鴛鴦火鍋」版泡澡池。「清湯鍋」放的是真大棗，「牛油鍋」放的是真辣椒。（視頻截圖）

泡溫泉是亞洲人放鬆、保養身心的一種方式，並發展出各種功效的溫泉，包括白硫磺溫泉、泥巴溫泉甚至牛奶 溫泉。而黑龍江哈爾濱一家酒店則推出「鴛鴦火鍋」溫泉，「清湯鍋」放了真大棗，「牛油鍋」了真辣椒。部分網友質疑「浪費食材」，店家則澄清，泡澡也能吸收營養，不算浪費。

北晚新視覺網報導，哈爾濱楓葉小鎮溫泉度假村的一間酒店，日前推出「鴛鴦火鍋」溫泉，把巨型溫泉池隔成兩塊區域，一邊池水乳白，水上漂浮著紅棗；另一邊則一片赤紅，水面上漂浮著大量紅色的辣椒。

不過消息在網路上傳開後掀起熱議，有網友說：「看著都辣屁股」、「泡完澡身上不會火辣辣的嗎？」工作人員表示，這個溫泉池是酒店特色，辣椒是真的，但是不辣的菜椒，很多顧客來都是拍照用，並沒有什麼特殊的功效。

黑龍江哈爾濱一家溫泉推出「鴛鴦火鍋」版泡澡池。「牛油鍋」放的是真辣椒。（視頻截圖）

另有部分網友質疑：「這不就是浪費食材嗎？」對此，負責人回應，溫泉內辣椒一半真的一半假的，每次投放大約20斤辣椒，泡澡時能將營養吸收，並不存在浪費疑慮。負責人也表示，這種「火鍋浴」去年已在重慶推出，今年引進酒店後獲得不錯的反響。

酒店方面解釋之後，網友也出面緩頰，表示「我們東北搓澡還有紅酒搓、醋搓、各種奶浴、魚肝油浴」、「吃是一種消費，用也是！別太較真」、「這不存在浪費吧？已經實現它的價值了算什麼浪費？」