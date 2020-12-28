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曾被譏鬼城…重慶「最荒涼地鐵站」逆襲 打臉歐美媒體！

中國新聞組／綜合28日電
12月26日，華裔網民Carl Zha在推特發了幾張對比照片，配文：我家鄉重慶地鐵6號線曹家灣站，2017（開端）VS 2020（如今）。（取材自觀察者網）
12月26日，華裔網民Carl Zha在推特發了幾張對比照片，配文：我家鄉重慶地鐵6號線曹家灣站，2017（開端）VS 2020（如今）。（取材自觀察者網）

中國城市近幾十年規畫基礎建設講求「長期收益」、「規畫前置」，不過部分設施建築在「荒郊野外」，而被歐美媒體機為「鬼城現象」。然而，2017年被稱為「最荒涼的地鐵站」的重慶地鐵6號線曹家灣站，在三年發展後以「逆襲」之姿，再登上中外媒體版面。

觀察者網報導，一名華裔網友Carl Zha日前在推特發文「我家鄉重慶地鐵6號線曹家灣站，2017（開端）VS 2020（如今）」，並配上幾張圖片。根據貼文，2017年的曹家灣站出口附近雜草叢生，曾被網民形容為「出站如進鄉村」，升降電梯設在旁邊的草叢裡；2020年的地鐵口則已變為寬闊馬路，附近高樓林立。

當初地鐵站曾被「華爾街日報」等美國主流媒體列為「中國鬼城」的例子，CNN更在報導中調侃地鐵站是「末日幻想風」。加拿大媒體甚至認為，這是「中國樓市泡沫」的表現。

對上述部分媒體將中國基建「規畫前置」稱為「鬼城」的做法，一名歐美網民評價一針見血：「當你生活在一個只看重短期收益的國家（指歐美），一個實際計畫的開始階段看起來就會像是世界末日。」

還有一些網民藉曹家灣地鐵站，「拉踩」起了自己國家的基礎設施建設。有人以類似發文風格，對比「加州高速鐵路」的開始與如今。網友痛批美國加州高鐵建設緩慢：2011年規畫將花費1000億美元和20年建造；到了2018年又追加更多經費和時間。如今，網友表示，高鐵已從加州創新頂峰淪為地獄般的項目。

2017年的曹家灣地鐵站升降電梯設在草叢裡。（取材自觀察者網）
2017年的曹家灣地鐵站升降電梯設在草叢裡。（取材自觀察者網）
Carl Zha在推特發的重慶地鐵6號線曹家灣站現況。（取材自推特）
Carl Zha在推特發的重慶地鐵6號線曹家灣站現況。（取材自推特）

地鐵站 中國 加州

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