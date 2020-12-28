今年第4位…106歲開國少將黎光 病逝南京

106歲開國少將、原南京軍區工程兵主任黎光逝世。（取材自澎湃新聞）

開國少將、原南京軍區工程兵主任黎光27日在南京因病逝世，享嵩壽106歲。今年已經有4名中國 「開國將帥」離世，目前健在僅存6人，都是在紅軍時期就參加革命，平均年齡已在百歲以上。

澎湃新聞引述中國軍網介紹，黎光，原名黎光裕，1914年生，四川儀隴人，1933年參加中國工農紅軍，1934年加入中國共產主義青年團，次年轉入中國共產黨。他曾任師長，副軍長，南京軍區工程兵副主任、主任，南京軍區司令部顧問等職。黎光於1955年被授予少將軍銜。

據儀隴縣政府官網介紹，黎光1956年任連雲港要塞司令員。1958年任上海吳淞口守備15師師長。1962年任南京軍區工程兵司令部副主任、主任。1978年，任南京軍區司令部正軍職顧問。

來源：澎拜新聞

開國將帥中的元帥、大將、上將、中將均已辭世，健在的6名老將軍均為開國少將。中國1955年起授予或晉升10名元帥、10名大將、57名上將、177名中將和1360名少將，這些人統稱為「開國將帥」。

今年已有4位開國少將離世。早前，陳紹昆10月在北京 逝世，享年99歲；楊思祿11月在北京逝世，享年104歲；詹大南11月在江蘇南京逝世，享年105歲。從2010年至2017年，每年開國將軍的隕落數量都在兩位數以上，2018年有6位開國將軍逝世；2019年有5位開國將軍逝世。