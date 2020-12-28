北京觀察／阿里峰迴路轉 螞蟻絕處逢生

阿里巴巴創辦人馬雲 。（路透）

聖誕節那天，西湖邊傳來風聲，說平安夜馬老師（馬雲 ）現身，意味著馬雲被「雙規」之說僅屬風傳，馬老師安全了；周日一早京城來鴻，說周六約談了，講三大內容，即過去的問題、現在的整改、未來的監管，這意味著大局已定，公司平穩著陸。

財經圈熱議的，一是猜謎阿里螞蟻是如何這麼快就遇難呈祥的，二是在猜阿里螞蟻以何付出又將有何改變。

先看杭州的調查。24日，市場監管總局稱對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查。27日，浙江省市場監管局稱調查人員進駐阿里巴巴調查詢問，當天現場調查全部結束。

調查官方表述三個看點，一是調查本身是例行公事，時間一天完成，是效率最高的一次部門調查；二是這一調查的是一般行政處罰案件，沒有外界猜想的那麼多事；三是結果，按規定是自立案之日起，90日內作出處理決定，最輕是批評教育，最重叫頂格罰款。對阿里來說最高罰款是約500億元人民幣 。

北京四部門約談也有五看點，一是人行副行長潘功勝講約談背景，他強調「黨中央高度重視」，又提到「中央政治局會議、中央經濟工作會議」，作為國務院 部門行使行政監管權，完全不提國務院，突出約談的政治背景。

第二點是這次監管目的定調，要求螞蟻集團做到「三個必須」，「必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任」。其中最意味深長的，是第二個必須。

至於三四五點，分別是螞蟻存在的問題、整改的要求、未來監管。問題不大，罪不至拆分；整改自行完成，依法合規就好；監管要求等同打開求生窗，包括合法設金控公司等。

仔細看調查和約談的官方表述，只有一個結論就是「阿里峰迴路轉，螞蟻絕處逢生」。但更大的猜想是，最高層因何如此的慈悲為懷？破解這一猜想不易，能做的只有三層理解。

第一層，反壟斷調查不便深入，約談不易火大。就反壟斷來說，懸劍就好，真正亮劍就事大了，不信看看中國菸草，「三桶油」的汽油柴油，電力和電話等等，細究起來耗神費事。

第二層，事近年底，馬上過年，相關的震盪已經夠大，到了煞車熄火之時，最重要不是馬雲怎樣，而是經濟大局如何。

第三層，這事上到「黨中央」層級，政治因素第一，其次才是經濟因素。可理解為政治問題經濟解決，有可能目的已達到，那就沒必要大動干戈了。

當然，這事懸念還很多，最大的懸念，是歡蹦亂跳的馬老師，將如何帶領阿里和螞蟻「融入國家發展大局」，因為這是最高領導人的最高關切。