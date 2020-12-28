投資美夢落空？螞蟻約談結果出爐 被要求5大整改

金融監管部門26日約談螞蟻集團，對該集團提出設立金融控股公司等五大整改要求。（路透）

上市前夕被緊急喊停後，螞蟻集團遭中國 金融管理部門二度約談。中國人民銀行副行長潘功勝昨天指出，螞蟻集團經營中存在包括法律意識淡漠、違規套利等四大問題，已對該集團提出包括設立金融控股公司、回歸支付本源等五大整改要求。

對官方的整改要求，螞蟻集團昨表示，已成立整改工作組，立即著手制定整改方案和工作時間表。

新華社報導，「12月26日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合約談了螞蟻集團」。潘功勝昨代表四部門以「答記者問」方式，說明約談情況。

潘功勝指出，作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任。

金管部門指出螞蟻4大問題

金融管理部門認為螞蟻集團目前存在四大問題：公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

因此，對螞蟻集團提出五大整改要求：一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五是依法合規開展證券 基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

原本全球投資 人寄望的地表最大IPO案裡大賺一筆，但如今，數億美元投資的回報岌岌可危。根據彭博資訊，投資人和分析師對整頓程度輕重進行設想：樂觀看法是，監管部門僅重申他們對金融業務的監管權，無意大舉改革。最糟糕狀況是螞蟻集團放棄理財、信貸和保險，不再做這些業務。

螞蟻集團：兩不加、兩不降

螞蟻集團強調，在全力保證業務合規的同時，會加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量。在整改過程中堅持「兩不加、兩不降」原則：不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服務體驗、不降低風險防範標準和要求。

據騰訊新聞披露，業界已傳出螞蟻集團考慮將支付寶和貸款業務進行分拆，以應對金融部門的監管要求。

螞蟻將整改，而被反壟斷立案調查的阿里巴巴集團已自顧不暇。浙江省市場監管局昨指出，進駐阿里巴巴現場調查已全部結束。經調查後一旦阿里被認定構成濫用市場支配地位，按照「反壟斷法」規定，阿里巴巴或將面臨巨額罰款。