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南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人

中國新聞組╱北京27日電
被稱為「南航英雄機長」的賀中平猝逝，享年59歲。（取材自北京青年報）
被稱為「南航英雄機長」的賀中平猝逝，享年59歲。（取材自北京青年報）

被譽為「南航英雄機長」、「中國最美機長」的賀中平，25日下午在公司暈倒搶救無效，疑心肌梗塞死亡，享年59歲。廣州日報報導，賀中平6年前從珠海飛北京途中，突遇發動機機械故障，仍成功迫降廣州白雲機場，機上200多位乘客及機組成員無人員傷亡。

影音來源：YouTube

新京報報導，賀中平曾在空軍飛行達15年，駕駛過滑翔機、轟炸機；民航安全飛行時間超過2萬小時，曾執行過汶川搶險、湖南冰災救災等任務。南航一名工作人員透露，賀中平也是南航北京分公司運行指揮部的值班經理，「經常來廣州幫飛，人特別和藹可親。很可惜，還差一年就可以退休了。」

南航一名乘務員表示，她曾和賀中平機長一同飛過北京，「他人高高大大的，對乘務組非常親切，臉上總是帶著笑。」同事們對於賀中平突然辭世，非常不捨，表示「賀中平機長，一路走好！」

賀中平6年前從珠海飛北京途中，遇發動機故障，他臨危不亂表示，「本人經過嚴格的訓練，有能力控制好狀況，有能力將大家安全送到陸地上」，讓機上200多位乘客在絕望中安靜下來。最終，航班緊急迫降廣州白雲機場，全機無人傷亡。

南方都市報報導，一位乘客曾發文回憶稱，自己是當天CZ3739乘客中的一員，「大難不死，今後會繼續好好生活！機長真的很棒，最後十分鐘的迫降像在等死，當時機組人員給了我們很大的鼓勵。」

而賀中平對於外界的讚譽他曾表示，「我覺得對我的表揚太多了，這主要是我們團隊合作的結果，包括所有的機組和空乘人員。」

2014年11月10日，成功迫降後，賀中平安撫一位小乘客。（取材自南方都市報）
2014年11月10日，成功迫降後，賀中平安撫一位小乘客。（取材自南方都市報）

北京 機場 退休

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