這圖「讓中國女崇洋媚外」 淘寶店家廣告挨轟 網友號召制止

「中國女模+外國男模」的宣傳照，引發爭議。（取材自觀察者網）

賣衣服啟用外模，本不是什麼新鮮事，但因為男女模特的國籍搭配，店家「惹」上事了。看到「中國 女模+外國男模」的宣傳照，有網友急了，稱這是在「提倡外嫁」，應該換成「中男」，哪怕「中男外女」也行。

觀察者網報導，引發爭議的是一家品牌內衣的淘寶店鋪，據客服介紹，此店並非該品牌官方店，但稱自家銷售的內衣是「正品」。

打開店鋪，畫風與其他內衣店並沒什麼差別，一眼望去，身材好的女模男模都有，中國男模和外國男模也都有。但不滿的網友針對一點開砲：中國女模配外國男模？

有博主日前直接掛出這家店，將這種搭配稱為「逆向宣傳」，號召網友共同努力來制止。他還擔心，「要是我們不管不問，遲早會到想制止都制止不完的地步。」

微博 中，該博主還曬出自己讓客服把模特圖換掉的溝通截圖。

該博主曬出了自己讓客服把模特圖換掉的溝通截圖。（取材自觀察者網）

據報導，有趣的是，最後一張圖裡，該網友專門為「中男」搞了特殊：「只可以中男中女，不可以用外國男人配中國女的，你單獨用外男也行，用中男外女也行，用外男中女不行。」

面對店家的疑惑，該博主來了一句：「這是逆向宣傳，讓中國女的崇洋媚外。」

這篇微博，很快引起部分網友共鳴。他們認為，「中女外男」的搭配錯就錯在「女不下嫁，男可低娶」，用外國男模代表「外國人身分高」，是「典型逆向種族主義 」。

「這種廣告的含義就是『穿了這種衣服就能實現嫁洋人的夢想』。」、「這是精神殖民！」

種種質疑，把其他網友看傻了。不少人開始為店家說話，認為此事有點小題大做，且「中女外男就行」的說法太雙標。購買過產品的顧客也出來發聲，稱自己並不介意模特圖，因為最在意的是產品質量。

報導說，事件持續發酵，當事人也看不下去了。

一位微博認證為淘寶店主、粉絲數近14萬的女模特自稱當事人，她近日在原微博下發文回應稱，工作是工作，通過圖片給大家更好直觀地宣傳產品，並非崇洋媚外。她還強調，模特最重要的競爭力是長得帥。