北京順義區 進入「戰時狀態」

北京市朝陽區望京街道一處核酸採樣點，醫護人員26日在進行核酸採樣。（新華社）

北京新冠肺炎 疫情再起，26日下午宣布順義全區進入「戰時狀態」，目前正在進行重點區域大範圍核酸檢測 ，計畫檢測規模達80萬人，同時對於5名新冠病毒核酸檢測陽性者所居住的小區實施封閉式管理。

北京這波疫情，最早是在本月23日新增報告1例無症狀感染者。該名患者為34歲男性，住在北京市順義區，為參加研究生入學考試於22日進行新冠病毒核酸檢測，23日檢測報告為陽性。

在北京市朝陽區望京街道一處核酸採樣點，工作人員26日在引導相關人員排隊進行核酸採樣。（新華社）

北京隨即對這名患者的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，並展開大規模核酸檢測。北京市疾控中心副主任龐星火26日下午表示，北京25日又新增2例新冠肺炎確診病例。在對朝陽區3個街道、順義區12個街道鄉鎮和天竺綜保區相關人員開展核酸檢測後，初步檢測已有5人核酸檢測為陽性，均為前述確診病例的密切接觸者。

來源：澎拜新聞

順義區常務副區長支現偉表示，25日以來，順義區又新增2例新冠肺炎確診病例，目前全區已進入「戰時狀態」，正在進行重點區域大範圍核酸檢測，並對5名檢測陽性者所居住的順義區南法信鎮西杜蘭村、東海洪村進行封閉式管理，全部落實管控措施。