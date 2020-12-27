上海疫苗開打 高風險族群優先

上海宣布，已對高風險族群開始緊急施打新冠疫苗。（新華社）

上海市疾病預防控制中心微信 公眾號26通報，上海已陸續開啟新冠疫苗 接種工作。目前緊急接種對象為涉及感染新冠風險較高的重點崗位人員，包括涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸相關人員等。此外，陝西省、青島市、深圳市也針對特定人群展開新冠疫苗接種。

本報系聯合報報導，上海目前新冠疫苗緊急接種對象還包括：國際和國內交通運輸從業人員；出國工作、學習人員；較高境外疫情風險的邊境 口岸工作人員；醫療衛生人員；政府機關、公安、武警、消防、社區工作者；水、電、氣等相關人員。

上海市疾病預防控制中心表示，上海本次使用的是全病毒滅活疫苗。推薦免疫程序為2針，期間至少間隔14天。

另據每日經濟新聞報導，陝西省衛生健康委員會相關負責人表示，重點人群新冠疫苗接種工作全面啟動，首批參加新冠病毒疫苗接種的是海關檢驗檢疫、口岸邊檢、口岸進口冷鏈物品裝運及醫療衛生機構的一線工作人員等重點人群。

青島市南區、西海岸新區、城陽區、即墨區以及萊西市等多個區市也針對前往中高風險國家或地區工作、學習的人員開展新冠疫苗緊急接種工作。接種年齡在18-59歲，按照知情同意、自願的原則進行接種。

此外，據「深圳疾控」微信公眾號消息，深圳市28日起，包括國際學生、因公出國人員等三類符合條件的深圳出國人員，可自行接種新冠疫苗。深圳早前已針對包括海關、冷鏈物流、醫護等九類高風險人員展開疫苗施打。