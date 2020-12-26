我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

防變種新冠！日政府宣布1月底前禁外國旅客入境

政法大學「澡」麻煩…中生進留學生浴室 師：有資格嗎

記者呂佳蓉／北京報導
中國政法大學。(取材自知乎)
中國政法大學。(取材自知乎)

中國政法大學一名研究所三年級的學生在網路發文，表示自己因進入留學生的浴室而被行政老師質問：「你有資格嗎？」事件在網路上發酵後，觸發中國敏感神經，許多網友質疑，「中國的學校、中國的老師憑甚麼認為留學生高人一等」。

影音來源：YouTtube

據媒體綜合報導，該名學生在網路上以「我今天在法大遇到的特權階級」為題發文，指該校研究生院新1號樓的2、3、4層是留學生與港澳台學生居住，配有24小時的單間浴室。而大陸學生則使用地下一樓的公共澡堂。

該名學生表示，地下一樓的公共澡堂在周二都停水，他與室友早前已向學校申請，因實習晚歸申請開通相應權限。於是他與室友前往2樓浴室洗漱，之後室友的眼鏡遺忘在浴室內，他們再度回到浴室想要取回，後一名港澳台的學生拿走室友的眼鏡，並警告2人須接受學校部門的調查才可以取回眼鏡。

負責管理宿舍的行政老師亦批評兩人，「你自己有沒有這個資格？」及「我們這樓層的學生去洗澡，水都被其他別的外來人員洗完」。

事件在網路上發酵後，有網友稱，「中國政法大學的關鍵問題是為甚麼中國人是最低一等？澡堂也要分三六九等，中國人在中國大學還要低人幾等？」亦有網友詢問，中國學生到外國留學，也會受到當地學校格外照顧與對待嗎？亦有人稱，官方應好好調查，把崇洋媚外的教師與領導清除。

中國政法大學對此回應，了解到相關工作人員在管理服務與言辭上有不當之處，已進行批評教育。針對學校資源緊張一事，將整合資源、採取措施，進一步改善服務與管理工作。

中國政法大學回覆爭議。(取材自中國政法大學)
中國政法大學回覆爭議。(取材自中國政法大學)
中國政法大學澡堂爭議，觸動敏感神經。(視頻截圖)
中國政法大學澡堂爭議，觸動敏感神經。(視頻截圖)

中國 留學生 教育

上一則

北京市倡議民眾在京過大年 民眾擔心春運受阻

延伸閱讀

「她是中國人、有新冠病毒」 亞裔女未戴口罩地鐵站遭毆

「她是中國人、有新冠病毒」 亞裔女未戴口罩地鐵站遭毆
網課代管！女留學生過世仍按時交作業 嚇壞教授

網課代管！女留學生過世仍按時交作業 嚇壞教授
朱&施聯合律師樓 與您分享留學生涉及哪些事情會有被遣返的風險

朱&施聯合律師樓 與您分享留學生涉及哪些事情會有被遣返的風險
台女留學生在首爾遭酒駕撞死連署達標 南韓政府回應了

台女留學生在首爾遭酒駕撞死連署達標 南韓政府回應了

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」
妻管工資卡40年 重慶老翁出走 民警共鳴：我們都一樣…

妻管工資卡40年 重慶老翁出走 民警共鳴：我們都一樣…