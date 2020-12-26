政法大學「澡」麻煩…中生進留學生浴室 師：有資格嗎

中國政法大學。(取材自知乎)

中國 政法大學一名研究所三年級的學生在網路發文，表示自己因進入留學生 的浴室而被行政老師質問：「你有資格嗎？」事件在網路上發酵後，觸發中國敏感神經，許多網友質疑，「中國的學校、中國的老師憑甚麼認為留學生高人一等」。

影音來源：YouTtube

據媒體綜合報導，該名學生在網路上以「我今天在法大遇到的特權階級」為題發文，指該校研究生院新1號樓的2、3、4層是留學生與港澳台學生居住，配有24小時的單間浴室。而大陸學生則使用地下一樓的公共澡堂。

該名學生表示，地下一樓的公共澡堂在周二都停水，他與室友早前已向學校申請，因實習晚歸申請開通相應權限。於是他與室友前往2樓浴室洗漱，之後室友的眼鏡遺忘在浴室內，他們再度回到浴室想要取回，後一名港澳台的學生拿走室友的眼鏡，並警告2人須接受學校部門的調查才可以取回眼鏡。

負責管理宿舍的行政老師亦批評兩人，「你自己有沒有這個資格？」及「我們這樓層的學生去洗澡，水都被其他別的外來人員洗完」。

事件在網路上發酵後，有網友稱，「中國政法大學的關鍵問題是為甚麼中國人是最低一等？澡堂也要分三六九等，中國人在中國大學還要低人幾等？」亦有網友詢問，中國學生到外國留學，也會受到當地學校格外照顧與對待嗎？亦有人稱，官方應好好調查，把崇洋媚外的教師與領導清除。

中國政法大學對此回應，了解到相關工作人員在管理服務與言辭上有不當之處，已進行批評教育 。針對學校資源緊張一事，將整合資源、採取措施，進一步改善服務與管理工作。