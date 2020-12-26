疫情擋路！中國學者一家老少被困澳洲近1年… 搬了家5次

胡丹參加自己入圍的澳中傑出校友獎頒獎晚宴。(取材自澎湃新聞)

今年1月17日，農曆新年前，北京外國語大學學者胡丹帶著父母和十歲的女兒，在北京首都機場登上了飛往澳洲 墨爾本的航班，打算在澳洲過年。不曾想到，新冠疫情 爆發，這一去，一家人就在澳洲被困將近一年，歷經五次搬家，讓他直嘆，「回國太難了」。

澎湃新聞報導，年初新冠疫情暴發，澳洲開始了漫長的封城。年中澳洲又發布最嚴格居家隔離令，胡丹和家人在墨爾本經歷了全世界時間最長的「封城」之一—— 三個多月的居家隔離。

這一年，胡丹搬了五次家，多次回國不成——機票、簽證、「雙陰性」證明、漫長的轉機旅途，都成了她回國路上的攔路虎。從慶幸到焦慮，從急切想回國到最終放棄努力，順其自然，這一年胡丹和家人經歷了太多坎坷。他們也是成千上萬因為疫情滯留在海外的中國公民的縮影。

春節之後，雖然胡丹原本打算2月底回國，但是因為我們的機票是在新加坡 轉機而出了問題——就在出發之前，新加坡出台了新的規定：持湖北簽發的護照的中國公民，不論之前在哪裡，都不可以在新加坡轉機。所以我們只好等下次。

3月，澳洲的疫情開始抬頭。胡丹在澳洲的博士畢業典禮也安排在9月初，當時她就想要不然就索性等畢業典禮結束再回國。結果6月澳洲維州爆發第二輪疫情，學校9月份的畢業典禮也取消了。

報導說，胡丹回國路漫長。第一個問題是，墨爾本到12月還沒有恢復國際航班。（在暫停國際航班五個月後，墨爾本在12月7日首次恢復部分國際航班）。為此，我只好去雪梨轉機回國，但這樣肯定要轉兩、三次機。我覺得這對老人與小孩傷害太大了。

更大的問題是「雙陰性」證明。根據要求，他們要48小時裡做兩次測試，雖然墨爾本有一些機構可以做，但是不可能幾個小時出結果。為此，你只好先把房退了，提前一天去做。另外，許多機構給的認證是短信，而短信認證又不被國內承認。很多澳洲當地醫療機構看準了有利可圖，甚至做起出售證明的買賣。

這一年，胡丹在澳洲聽過很多類似的故事：留學生畢業之後因為簽證或者其他原因必須走，他們把房子都退掉了，結果因為上面這些原因走不了，真的非常慘。

不過現在胡丹已經不糾結了，他們已經做好了明年再回國的打算。