煤炭拉警報…礦區0庫存 貨車苦等2天才有煤可載

陝西某煤礦負責人指出，「我們現在都沒什麼庫存，一生產出來立刻就銷售了」。（取材自紅星新聞）

從今年5月以來，各類煤炭的綜合價格就不斷走高，尤其進入12以後，浙江、湖南、江西等省市均出台限電措施，關於煤炭的供應一度成為熱門話題，有煤礦業者表示，目前礦區內的煤炭幾乎可說是「0庫存」，每天煤炭一被開採出來，立刻就會被貨車拉走。

據央視報導，近期煤碳價格暴漲近50%，產多少賣多少；事實上，從今年5月開始，各類煤炭的交易價格就不斷上漲。

紅星新聞報導，陝西某煤礦的相關負責人指出，「我們現在都沒什麼庫存，一生產出來立刻就銷售了，不積壓，很多車排隊等著拉煤」；對於煤炭價格飆漲，該位負責人認為，主因應是客戶需求量變大，「畢竟是冬季，這和季節也有一定的關係」。

對於目前煤炭火熱的行情，煤礦們是否會加大開採量？一名陝西的業者表示，他所在的煤礦每年都有設定目標、核定產能，「不能超能力生產」；另一名蒙古業者則說，遇到現在的行情，會盡可能地增加產量。

據報導，另有從事煤炭運輸的車隊負責人向媒體表示，和煤炭價格一樣，運輸的價格也有所上漲。而且，有的時候司機到了礦區，還需要等待煤炭開採出來，最多的時候有司機等待了兩天。

儘管有人認為運輸費用漲到現在「有點高」，但煤礦負責人多認為這是正常現象，「要是有煤的話，一般都很快；要是沒煤的話可能要排隊等一等」。

除了使用卡車運輸外，中國 煤炭運輸主要還依靠火車和水路，一家海運物流公司的負責人說，現在是煤炭運輸的旺季，和今年5月相比，水路運輸的價格也有所上漲，「假設從秦皇島運送兩萬噸煤炭到江西萬年縣的石鎮碼頭，5月的時候運輸費是每噸71元，但現在已經漲到了98元」。

報導指出，近期中國國內保供力度明顯加大，國家發改委表示已指導山西、陝西、內蒙古等煤炭主產區和重點煤炭企業合理地增加煤炭供應、協調煤炭運力。同時，國有大礦全力生產、鐵路局全力保障煤炭運輸，國內供應的回升對穩定市場預期及情緒有重要作用。

另一方面，除澳煤以外的其他國家進口煤通關已於12月中旬放開，進口的調節作用將逐步顯現，有助於緩解沿海電廠電煤供應偏緊問題。