周星馳電影中的鰲拜… 港星徐錦江成中國版聖誕老公公

紅帽子、白鬍子，徐錦江被網友稱為中國版的聖誕老公公。（取材自觀察者網）

在剛過去的聖誕節 ，香港演員徐錦江在網路又紅了一把，他被網友稱為「中國 版的聖誕老公公」，他在周星馳電影中飾演的造型：白鬍子搭配紅帽子，簡直就是中國版的聖誕老人。

觀察者網稱，對於外界調侃自己是中國版的「聖誕老人」，徐錦江也照單全收，並以此為梗與網友互動，維持一定的網路能量。

但聖誕節前，「中國版的聖誕老公公」徐錦江與某電商平台合作的聖誕節特別版廣告上線，卻引起部分網友的非議。有部分網友表示，調侃歸調侃，但是徐錦江以此進行商業活動並不妥當，而且還有宣導民眾過「洋節」的嫌疑。

不過，被網友稱為飾演鰲拜的「專業戶」，徐錦江也發了微博闡釋自己對聖誕節的一番理解與感悟，疑似回應網路爭議。

徐錦江首先表明，在平安夜裡送蘋果 、吃蘋果是一種心理感受的人文關懷，因為蘋果被賦予了平安的寓意。正是因為這樣的新民俗，聖誕節被賦予了中國特色和東方色彩。

徐錦江接著談到自己過去飾演的角色成為「中國版聖誕老人」是一種互聯網文化的特徵，尤其是他飾演「鰲拜」的諧音是「All Buy」，「除了體現出大家對於我塑造的角色的喜愛，也體現了消費時代，大家對於物欲無限的調侃」。

「我彷彿得到了幸運之神的眷顧，莫名其妙地成了中國版聖誕老人，紅帽子、白鬍子老爺爺。送平安、能All Buy，平安與財富，這種東方式的新平安夜，讓聖誕老人和財神合二為一，成為我們年末迎新年的新潮流。」