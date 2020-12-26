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解放軍上將李繼耐之子、前雲南省長助理 李磊涉違法被查

中國新聞組／北京26日電
李磊(左圖)是解放軍上將李繼耐(右圖)之子。(取材自熱點網)
李磊(左圖)是解放軍上將李繼耐(右圖)之子。(取材自熱點網)

據雲南省紀委監委消息，雲南省人民政府前黨組成員、省長助理李磊涉嫌嚴重職務違法，正在接受雲南省監察委員會監察調查。

綜合媒體報導，李磊是解放軍上將李繼耐之子，曾是全中國最年輕的地級市黨委書記，被視為政壇明星；此外 ，李磊曾是兩任已落馬的雲南前書記白恩培和秦光榮的舊部，辭去公職六年後仍被究責，引起關注。

李磊現年49歲，是山東滕州人，父親李繼耐是胡錦濤時代的中央軍委委員、總裝備部長、總政治部主任。母親孫錦雲則是軍中為數不多的女少將、航天軍事專家。李磊先後在北京大學、國防大學、清華大學攻讀並獲博士頭銜，30歲出頭就擔任中國科學院軟件研究所所長助理、副所長。

年僅的李磊係在34歲時開始從政，出任雲南省省長助理、省政府黨組成員，成為少有的「70後」正廳級官員；2006年起，兼任中科院昆明分院黨組書記、副院長；2011年出任雲南省德宏傣族景頗族自治州州委書記，積累地方工作經驗，是當時全中國最年輕的地市級黨委書記。

但李磊2014年突然不再擔任德宏州委書記，更罕有地缺席職務交接儀式，自此在公眾視線消失；曾傳出李磊已經出家，原因是出於他對雲南官場腐敗的震驚，遁入佛門。

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